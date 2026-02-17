Tre cacciatori uccisi sui Nebrodi, la ricostruzione della sparatoria

A.S. era stato convocato come testimone e si era presentato all’interrogatorio senza legale. Quando i pm hanno capito che la sua posizione stava cambiando per trasformarsi da persona informata sui fatti a indagato per omicidio, gli inquirenti hanno interrotto l’interrogatorio e gli hanno fatto nominare un difensore. A questo punto A.S. ha però deciso di non rispondere più. Le dichiarazioni rilasciate prima della nomina del legale non potranno essere utilizzate ai fini delle indagini ma rendono molto più chiara la ricostruzione dei fatti.