Terremoto a Messina, scosse a Rodi Milici di magnitudo 2.8

Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse in provincia di magnitudo, rispettivamente, 2.2 e 2

Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina, stamane alle 6:59, a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse sono state registrate in provincia, con epicentro a Rodi Milici, di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.