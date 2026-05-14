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Terremoto a Messina, scosse a Rodi Milici di magnitudo 2.8

Cronaca

Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse in provincia di magnitudo, rispettivamente, 2.2 e 2

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Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina, stamane alle 6:59, a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse sono state registrate in provincia, con epicentro a Rodi Milici, di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.

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Ipa/Protezione Civile

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