Terremoto a Messina, scosse a Rodi Milici di magnitudo 2.8

Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse in provincia di magnitudo, rispettivamente, 2.2 e 2
Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina, stamane alle 6:59, a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse sono state registrate in provincia, con epicentro a Rodi Milici, di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
Ipa/Protezione Civile
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Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici