La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Volkswagen Polo, avrebbe perso il controllo dopo la collisione, finendo oltre la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. Durante la caduta i due sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre SAF, supportate da un’autogrù arrivata da Salerno. In volo sull'area anche un elicottero del servizio di elisoccorso. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dello strapiombo e del buio, che hanno reso impossibile raggiungere il veicolo via terra. I soccorritori hanno operato per diverse ore sia dal mare sia dall'alto per individuare i due corpi tra gli scogli. Il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente, un furgone Citroën Jumper, è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Agropoli. I due giovani stavano rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme. Sul luogo della tragedia si sono radunati familiari e numerosi residenti della zona; anche il fratello di una delle vittime ha preso parte alle ricerche in mare con un'imbarcazione da pesca.