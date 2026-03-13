Offerte Sky
Incidente sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: 3 morti e feriti

Cronaca

Nello scontro sono stati coinvolti un furgone con a bordo alcuni operai e un altro mezzo. L'impatto, per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento

Tre persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone con a bordo alcuni operai e un altro mezzo. L'impatto, per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e di estrazione delle persone rimaste incastrate tra le lamiere, insieme alle pattuglie della polizia stradale di Cassino. Mobilitato anche il sistema di emergenza sanitaria, con diversi mezzi del 118 e l'intervento dell'elisoccorso. Oltre alle tre vittime, si registrano anche diversi feriti, trasferiti negli ospedali della zona. Il tratto autostradale interessato dall'incidente ha subito pesanti ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code mentre sono in corso le operazioni di soccorso e i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 

