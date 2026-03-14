Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24
Gli sviluppi dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, con lo scontro tra il presidente Usa Donald Trump e l’Ue sul petrolio russo, dominano le aperture dei principali giornali italiani. Spazio anche al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e al record di medaglie azzurre alle Paralimpiadi di Milano Cortina
- “Petrolio russo, lite Europa-Trump”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Le trattative su Hormuz. Meloni: allentare la tensione. Il Colle: Italia fuori dal conflitto”. Nella foto centrale: “Paralimpiade, pioggia di ori: battuto il record del ‘94”. Di lato: “I pm e i due neonati sepolti in giardino: 26 anni alla madre”.
- Il titolo d’apertura è: “Scontro sul petrolio russo”. Ancora: “Gli Usa allentano le sanzioni sulle forniture. L’Ue protesta e denuncia: a Mosca 150 milioni extra al giorno da guerra in Iran. Il Pentagono mobilita 5mila marines. Trump incita: le navi attraversino Hormuz. L’Europa chiede l’intervento dell’Onu”. Di lato: “Giustizia, 270 sindaci firmano per il no”. Sotto: “Svelata l’identità di Banksy”.