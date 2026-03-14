Paralimpiadi, record assoluto per l'Italia con sei ori. LIVE

Pioggia di medaglie sugli azzurri alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L'Italia batte il record di podi che resisteva da Lillehammer '94. Succede grazie alle quattro medaglie conquistate ieri da Luchini, Perathoner, De Silvestro e Bertagnolli, per un totale di 14, di cui 6 d'oro, una in più di quelle conquistate in Norvegia 32 anni fa. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: "Il vecchio record è staccato! L'oro di Renè De Silvestro nello slalom gigante sitting splende tra le nuvole e il sole sopra Cortina accendendo il tutto esaurito della tribuna nella quale la famiglia e uno squadrone di amici, insieme a Deborah Compagnoni e Alberto Tomba, hanno acceso l'entusiasmo generale per la tua impresa".

Un'impresa che la valanga azzurra ha voglia di replicare anche oggi e domenica, gli ultimi due giorni di Milano Cortina 2026.

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