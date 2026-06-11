Juventus, l'ad Damien Comolli verso l'addio: si attende l'ufficialità

Le strade del club bianconero e del dirigente francese si separeranno dopo appena un anno di collaborazione, con Comolli che era arrivato sotto la Mole il 4 giugno dello scorso anno. Pesano il mancato approdo in Champions League e il flop della scorsa campagna acquisti

L'avventura di Damien Comolli alla Juventus è arrivata ai titoli di coda. La proprietà bianconera ha deciso di cambiare rotta e, in attesa dell'ufficialità, ha scelto di divorziare dall'amministratore delegato del club. Le strade della Juve e di Comolli si separeranno dopo appena un anno di collaborazione, col dirigente francese che era arrivato sotto la Mole il 4 giugno dello scorso anno. La proprietà del club bianconero è ora al lavoro per individurare la nuova figura che ricoprirà l'incarico e strutturare il nuovo assetto del club.