Volge al termine l'edizione italiana dei Giochi invernali. Oggi gli ultimi appuntamenti in programma con le finali del curling e del para hockey maschile tra Usa e Canada. Ieri per l'Italia Vozza ai piedi del podio nello slalom vision impaired. Azzurri quarti nel medagliere con sei ori, sette argenti e un bronzo. Cerimonia al via alle 20.30 nello stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo