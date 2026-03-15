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Paralimpiadi, oggi l'ultimo giorno di gare. Cerimonia di chiusura stasera a Cortina. LIVE

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©Getty

Volge al termine l'edizione italiana dei Giochi invernali. Oggi gli ultimi appuntamenti in programma con le finali del curling e del para hockey maschile tra Usa e Canada. Ieri per l'Italia Vozza ai piedi del podio nello slalom vision impaired. Azzurri quarti nel medagliere con sei ori, sette argenti e un bronzo. Cerimonia al via alle 20.30 nello stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo

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Giornata conclusiva dei Giochi paralimpici invernali. Oggi gli ultimi appuntamenti in programma con le finali del curling e del para hockey maschile tra Usa e Canada. Ieri per l'Italia Vozza ai piedi del podio nello slalom vision impaired. Azzurri quarti nel medagliere con sei ori, sette argenti e un bronzo. Battuto il record che che resisteva da Lillehammer 94. Cerimonia al via alle 20.30 nello stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo.

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