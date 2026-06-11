Real Madrid ufficializza Mourinho come allenatore: contratto di 3 anni

José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. L'incarico è stato ufficializzato dal club con una nota sul proprio sito. "Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid C.F., riunitosi oggi e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029", si lege nella nota. Il tecnico portoghese sarà in carica dal 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato. Mourinho, 63 anni, torna così sulla panchina del club madrileno, che aveva già guidato tra il 2010 e il 2013. Considerato uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Mourinho assume la guida di un Real Madrid reduce da due stagioni senza la conquista di trofei maggiori.