Varenne tumulato nell'allevamento a Eboli: poi la celebrazione privata

L'annuncio è stato dato dallo stesso allevamento dove il leggendario trottatore aveva trascorso gli ultimi anni di vita. A seguito della cerimonia sarà possibile rendergli omaggio visitando il memoriale che sarà allestito appositamente
"Nei prossimi giorni il nostro Varenne sarà tumulato secondo le normative sanitarie vigenti presso l'allevamento LJ dove, tra un mese, vorremmo celebrarlo privatamente e resterà visitabile successivamente pubblicamente in un dedito memoriale". A renderlo noto sui social è stato I Giordano, allevamento Lj di Eboli (Salerno) dove la leggenda del trotto è morta a 31 anni nella giornata di ieri.
Il legame con la Campania
Da un anno e mezzo Varenne era tornato in Campania, proprio per volere del suo proprietario Giordano. "Avevamo un rapporto molto stretto, apprezzava il nostro allevamento e ci teneva che venisse da me. Devo ringraziarlo per avermi concesso questo onore", ha spiegato il proprietario dell'allevamento Dario De Angelis, che nella sua struttura ha curato nei minimi particolari l'assistenza della leggenda del trotto. Il cavallo viveva in un box di 30 metri quadri, dotato di due ingressi e tre ventilatori. Era seguito da due veterinari e un nutrizionista e mangiava pasti differenti cinque volte al giorno. Durante la giornata usciva spesso a passeggiare nel parco. "Era insieme a Giovanni, un nostro collaboratore che si occupava di lui, quando intorno alle 2 si è improvvisamente accasciato. Era da poco rientrato da una passeggiata nel parco, d'estate era facile che uscisse di notte. Noi lo abbiamo coccolato in ogni modo e siamo onorati di averlo avuto con noi". La morte avvenuta a Eboli ha reso ancora più forte il legame di Varenne con la Campania. Sebbene fosse nato a Copparo, in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo. E Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano.
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