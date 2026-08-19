Varenne tumulato nell'allevamento a Eboli: poi la celebrazione privata

Il legame con la Campania

Da un anno e mezzo Varenne era tornato in Campania, proprio per volere del suo proprietario Giordano. "Avevamo un rapporto molto stretto, apprezzava il nostro allevamento e ci teneva che venisse da me. Devo ringraziarlo per avermi concesso questo onore", ha spiegato il proprietario dell'allevamento Dario De Angelis, che nella sua struttura ha curato nei minimi particolari l'assistenza della leggenda del trotto. Il cavallo viveva in un box di 30 metri quadri, dotato di due ingressi e tre ventilatori. Era seguito da due veterinari e un nutrizionista e mangiava pasti differenti cinque volte al giorno. Durante la giornata usciva spesso a passeggiare nel parco. "Era insieme a Giovanni, un nostro collaboratore che si occupava di lui, quando intorno alle 2 si è improvvisamente accasciato. Era da poco rientrato da una passeggiata nel parco, d'estate era facile che uscisse di notte. Noi lo abbiamo coccolato in ogni modo e siamo onorati di averlo avuto con noi". La morte avvenuta a Eboli ha reso ancora più forte il legame di Varenne con la Campania. Sebbene fosse nato a Copparo, in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo. E Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano.