MotoGp, in Austria vittoria di Acosta davanti a Martin e Bezzecchi

Pedro Acosta con la Ktm ha trionfato nel Gran Premio d'Austria di MotoGp sul Red Bull Ring di Spielberg. Lo spagnolo ha tagliato il traguardo precedendo le Aprilia del leader del Mondiale, Jorge Martin, e quella di Marco Bezzecchi. Quarto posto per Ogura, quinto si è classificato invece Marc Marquez. Pecco Bagnaia ha chiuso al settimo posto. In classifica mondiale piloti balzo in avanti per Martin che ora è a +12 su Marquez e a +42 su Bezzecchi. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il Gp del Giappone a Motegi.