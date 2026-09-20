MotoGp, in Austria vittoria di Acosta davanti a Martin e Bezzecchi

In classifica mondiale piloti balzo in avanti per Martin che ora è a +12 su Marquez e a +42 su Bezzecchi. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il Gp del Giappone a Motegi
Pedro Acosta con la Ktm ha trionfato nel Gran Premio d'Austria di MotoGp sul Red Bull Ring di Spielberg. Lo spagnolo ha tagliato il traguardo precedendo le Aprilia del leader del Mondiale, Jorge Martin, e quella di Marco Bezzecchi. Quarto posto per Ogura, quinto si è classificato invece Marc Marquez. Pecco Bagnaia ha chiuso al settimo posto. In classifica mondiale piloti balzo in avanti per Martin che ora è a +12 su Marquez e a +42 su Bezzecchi. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il Gp del Giappone a Motegi.
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MotoGp, presentazione dei piloti e delle squadre per il mondiale 2026
Si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia, la prima uscita ufficiale dei piloti e delle squadre impegnate nell’edizione 2026 della MotoGP. Tra i più attesi il campione del mondo in carica, Marc Marquez, e il suo compagno di box Pecco Bagnaia