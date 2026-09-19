Dopo la vittoria di venerdì del Monza sul Sassuolo per 2-1, la 5^ giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Udinese-Cagliari è finta 0-1, mentre il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino. Ora in corso big match Roma-Inter: in gioco c’è il primo posto in classifica (IL RACCONTO SU SKY SPORT). Alle 20.45 sarà infine la volta di Venezia-Lazio. La giornata si chiude domani con Fiorentina-Napoli alle 12.30, Parma-Genoa e Frosinone-Como alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Milan-Lecce alle 20.45.