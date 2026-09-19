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Serie A, Udinese-Cagliari 0-1 e Bologna-Torino 1-1. Ora Roma-Inter 2-1. LIVE

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La 5^ giornata di campionato prosegue con altre quattro partite. Allo Stadio Friuli i sardi portano a casa tre punti grazie a un gol di Daniel Maldini, al Dall'Ara la sblocca Bernardeschi e pareggia Kulenovic

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Dopo la vittoria di venerdì del Monza sul Sassuolo per 2-1, la 5^ giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Udinese-Cagliari è finta 0-1, mentre il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino. Ora in corso big match Roma-Inter: in gioco c’è il primo posto in classifica (IL RACCONTO SU SKY SPORT). Alle 20.45 sarà infine la volta di Venezia-Lazio. La giornata si chiude domani con Fiorentina-Napoli alle 12.30, Parma-Genoa e Frosinone-Como alle 15, Juventus-Atalanta alle 18 e Milan-Lecce alle 20.45.

Il tabellino di Roma-Inter 2-0. LIVE

Gol: 6' e 37' Koné (R), 46' Lautaro Martínez (I)

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina N., Konè M., Cristante, Wesley; Dybala, Soulè; Malen. All.: Gasperini.

 

INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Martinez L, Thuram. All.: Chivu.

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La cronaca di Udinese-Cagliari (GLI HIGHLIGHTS)

La prima occasione della partita è dell’Udinese con Zaniolo, poi risponde Mendy con una conclusione precisa ma poco potente che sfiora il palo alla sinistra di Okoye. Grossa chance per Davis al 26’, poco dopo i friuliani sfiorano il vantaggio con una doppia occasione di Zaniolo e Vojvoda. Al 44’ pericoloso Gueye che intercetta un passaggio sbagliato di Caprile. Nella ripresa il portiere del Cagliari dice di nuovo no al senegalese e, poco più tardi, a Kabasele. Al 55’ i sardi la sbloccano con un gol di Maldini. Sul finale Caprile salva la squadra da un autogol di Winks.

Il tabellino di Udinese-Cagliari 0-1

Gol: 54' Maldini

 

UDINESE (3-4-2-1): Okoye, Abankwah, Kabasele (26 st' Bayo), Ebosse, Vojvoda, Karlstrom, Miller (12' st Gomez), Kamara (26' st Zanoli), Zaniolo (1' st Chakvetadze), Ekkelenkamp, Davis (37' pt Gueye). All.: Runjaic.

 

CAGLIARI (4-3-3): Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodriguez (14' st Sugawara), Obert, Romano (40' st Gagliardini), Winks, Deiola, Adopo, Maldini (14' st Omoruyi), Mendy (40' st Fadera). All.: Pisacane.

 

Ammoniti: Zaniolo, Karlstrom per gioco falloso. 

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La cronaca di Bologna-Torino (GLI HIGHLIGHTS)

Padroni di casa in vantaggio al 14' con una rete di Bernardeschi su cross di Miranda deviato da Ismajli. Ci prova Mandragora su punizione, palla sopra la traversa. Al 34' Pobega spreca, al 40' occasione per il Torino con Mandragora. Nella ripresa Skorupski respinge su Mandragora, poi Bernardeschi sfiora il raddoppio. Al 77' arriva il pareggio del Toro, con Kulenovic che approfitta di un errore del portiere avversario e poco dopo manca di poco la doppietta. All'83' grande occasione per gli ospiti con Oristanio, al 90' chance per Piccoli ma la palla finisce alta sul fondo.

Il tabellino di Bologna-Torino 1-1

Gol: 14' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)

 

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski, Helland (13' st De Silvestri), Heggem, Theate, Zortea (39' st Holm), Ferguson, Pobega (31' st Moro), Miranda, Bernardeschi (31' st Orsolini), Piccoli, Cambiaghi (13' st Odgaard). All.: Palladino.

 

TORINO (3-4-2-1): Perri, Comert (23' st Belghali), Ismajli, Coco, Fortini (1' st Pattersson), Fitz-Jim (10' st Kulenovic), Mandragora, Cacciamani, Braganca (23' st Ilkhan), Vlasic (23' st Oristanio), Simeone. All.: Abate.

 

Ammoniti: Braganca, Belghali, Patterson per gioco scorretto.

 

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