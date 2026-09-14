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Incidente Daniel Maldini, la nota del Cagliari: "Nuovi test tossicologici negativi"

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Il giocatore rossoblù tornerà regolarmente a lavorare in gruppo dopo l'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a seguito del quale era risultato positivo all'alcoltest. Il legale: "Diffuse notizie prive di fondamento"

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Il giocatore del Cagliari Daniel Maldini sarà "regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra". Lo fa sapere in una nota pubblicata sul sito ufficiale della società rossoblù. Dopo l'incidente di sabato notte a Milano, quando il giocatore a bordo della sua Porsche Carrera 4 è andato a sbattere contro un'altra macchina, risultando positivo all'etilometro con il conseguente ritiro della patente, si è sottoposto a controlli tossicologici. "Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo", si legge ancora nella nota del Cagliari.

Il legale: "Tutti i test negativi, tutelerò la sua reputazione"

Da parte sua, l'avvocato Danilo Buongiorno, legale dell'attaccante del Cagliari ha ribadito come "notizie diffuse" su "risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento". Gli esami tossicologici effettuati stamattina da Daniel, "addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra", ha detto, hanno dato "esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente" Il legale ha parlato di notizie "inveritiere" e si "riserva di tutelare l'immagine e la reputazione del calciatore" con "azioni civili e azioni penali". 

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