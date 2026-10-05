Gli Azzurri di Roberto Mancini sfidano nuovamente la selezione guidata da Vincenzo Montella, questa volta al Dall’Ara: un’eventuale vittoria sarebbe utile per provare a rimanere nella Lega A e mettersi in una migliore posizione per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2028
Si gioca oggi l’ultima partita dell’Italia in questa sosta per le Nazionali: gli Azzurri di Roberto Mancini scendono in campo alle 20.45 al Dall’Ara nuovamente contro la Turchia guidata da Vincenzo Montella (LA DIRETTA DI SKY SPORT). L’incontro è valido per la classifica del gruppo A della Nations League: un'eventuale vittoria sarebbe utile per provare a rimanere nella Lega A e mettersi in una migliore posizione per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2028. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia.
Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia (ore 20.45)
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini
TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Bardacki, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Özkan, Khaveci, Elmali; Akgun, Simsir. Ct. Montella
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