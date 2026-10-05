Gli Azzurri di Roberto Mancini sfidano nuovamente la selezione guidata da Vincenzo Montella, questa volta al Dall’Ara: un’eventuale vittoria sarebbe utile per provare a rimanere nella Lega A e mettersi in una migliore posizione per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2028

Si gioca oggi l’ultima partita dell’Italia in questa sosta per le Nazionali: gli Azzurri di Roberto Mancini scendono in campo alle 20.45 al Dall’Ara nuovamente contro la Turchia guidata da Vincenzo Montella (LA DIRETTA DI SKY SPORT). L’incontro è valido per la classifica del gruppo A della Nations League: un'eventuale vittoria sarebbe utile per provare a rimanere nella Lega A e mettersi in una migliore posizione per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2028. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia.