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Nations League, alle 20.45 si gioca Italia-Turchia. Le formazioni ufficiali

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Gli Azzurri di Roberto Mancini sfidano nuovamente la selezione guidata da Vincenzo Montella, questa volta al Dall’Ara: un’eventuale vittoria sarebbe utile per provare a rimanere nella Lega A e mettersi in una migliore posizione per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2028

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Si gioca oggi l’ultima partita dell’Italia in questa sosta per le Nazionali: gli Azzurri di Roberto Mancini scendono in campo alle 20.45 al Dall’Ara nuovamente contro la Turchia guidata da Vincenzo Montella (LA DIRETTA DI SKY SPORT). L’incontro è valido per la classifica del gruppo A della Nations League: un'eventuale vittoria sarebbe utile per provare a rimanere nella Lega A e mettersi in una migliore posizione per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2028. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia.

Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia (ore 20.45)

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct. Mancini
 

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Bardacki, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Özkan, Khaveci, Elmali; Akgun, Simsir. Ct. Montella

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