È morto Ennio Vitanza, volto storico della Domenica Sportiva

Aveva 92 anni. In Rai dal 1969 fu una storica voce e volto de La Domenica Sportiva e 90º minuto

È morto a 92 anni lo storico telecronista sportivo della Rai Ennio Vitanza. Nell'azienda dal 1969 era la voce e il volto di alcuni dei programmi sportivi e calcistici più famosi come Domenica Sprint, La Domenica Sportiva e 90º Minuto.

Chi era

Ennio Vitanza era triestino, nato a Postumia, ma aveva vissuto l'infanzia a Torino. Era entrato nelle squadre giovanili del Torino calcio ma un infortunio gli aveva precluso la carriera.

Da telecronista Rai aveva seguito tutti i Mondiali di calcio disputati dalla Nazionale azzurra dal 1974 fino al 1990 e gli Europei dal 1980 al 1988. Era commentatore di molte delle partite delle squadre italiane nelle coppe europee e alcuni incontri dei campionati di Serie A e Serie B.

In Rai aveva condotto, oltre a Domenica Sprint, anche TG2 - Sportsera ed è stato curatore della Domenica Sportiva dal 1994 al 1997.