Sinner verrà operato in Finlandia dal professor Lempainen: ecco chi èSport
Introduzione
Jannik Sinner ha deciso di recarsi in Finlandia per operarsi al ginocchio destro, lo stesso che lo tiene fermo da Wimbledon. Diretto a Turku, il campione italiano si sottoporrà ad un intervento coordinato da un luminare del settore, il professor Lasse Lempainen.
Quello che devi sapere
Il consulto a Milano
Il chirurgo che già in passato ha operato diversi sportivi, aveva visitato Sinner nei giorni scorsi a Milano, per poi prendere la decisione definitiva, ovvero quella legata ad un intervento chirurgico. Il tennista altoatesino, di fatto, dovrebbe saltare anche gli Australian Open di gennaio, dopo aver mancato a diversi appuntamenti nel corso di questa stagione. L'ipotesi è di un rientro, possibile, nell'arco di tre mesi.
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Di cosa soffre Sinner
Lasse Lempainen, se tutto andrà come nelle previsioni, gestirà l'operazione al ginocchio destro di Sinner, sofferente a quanto emerso di una tendinopatia anche conosciuta come "sindrome della bandelletta ileotibiale". Il professore finlandese, ortopedico di fama internazionale, è stato scelto proprio in quanto considerato uno dei più importanti esperti nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari.
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Le collaborazioni coi club calcistici
Come sottolinea anche SkySport, Lempainen coordina ed esegue centinaia di interventi chirurgici ogni anno e, nel mondo dello sport, è uno dei luminari maggiormente presi in considerazione tanto da collaborare con diversi club calcistici, anche italiani, tra cui Juventus, Milan e Roma ma anche Barcellona e Atletico Madrid. Non è dunque la prima volta che gestirà l'intervento di un grande campione come Sinner avendo, nel corso della sua carriera, già trattato diversi atleti di fama e livello mondiale.
Gli studi e la collaborazione con Orava
Lempainen opererà Sinner nella clinica Pihlajalinna di Turku e proprio qui è nato nel 1978. la sua formazione professionale si svolge presso la scuola dello specialista Sakari Orava, anch'egli chirurgo di fama mondiale che ha operato calciatori come Marco Van Basten e David Beckham. Nel 1998 il luminare concluse la specializzazione in Chirurgia e Ortopedia presso il Satakunta Central Hospital e il Turku University Hospital. Nel 2009 ottiene il dottorato di ricerca (PhD) presso l'Università di Turku e poi collabora proprio con Orava sia in sala operatoria sia nell'ambito della ricerca. Ad oggi è considerato uno dei punti di riferimento a livello mondiale per la chirurgia muscolo-tendinea degli arti inferiori.
L'eredità professionale
Le consulenze nel mondo
Il professore finlandese, oltre che in patria, svolge la sua professione anche a Milano, Madrid e Doha. Gira il mondo per eseguire consulenze ed esegue oltre 300 interventi nel corso dell'anno. Come detto i pazienti che vengono trattati comprendono, in diversi casi, atleti di alto livello molti dei quali appartenenti al mondo dello sport e del calcio.
L'attività di ricerca
La sua attività, comunque, non è strettamente legata alla sala operatoria dato che è professore associato di ortopedia dello sport presso l'Università di Turku oltre che consulente per la rivista scientifica "The American Journal of Sports Medicine". E' molto impegnato, infatti, proprio nel campo della ricerca soprattutto considerando il ramo dell'ortopedia e della medicina dello sport.
Le foto social
A testimoniare gli interventi eseguiti su atleti conosciuti, il chirurgo finlandese pubblica spesso foto dei suoi pazienti su Instagram. Nel corso della sua carriera, considerando i calciatori, ha gestito i casi clinici di giocatori quali Ousmane Dembélé, Marc-André ter Stegen, Eder Militao, Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Alessandro Florenzi. Ma è intervenuto a risolvere i problemi fisici anche di altri sportivi, come lo sciatore azzurro Giovanni Franzoni.