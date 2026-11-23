Lempainen opererà Sinner nella clinica Pihlajalinna di Turku e proprio qui è nato nel 1978. la sua formazione professionale si svolge presso la scuola dello specialista Sakari Orava, anch'egli chirurgo di fama mondiale che ha operato calciatori come Marco Van Basten e David Beckham. Nel 1998 il luminare concluse la specializzazione in Chirurgia e Ortopedia presso il Satakunta Central Hospital e il Turku University Hospital. Nel 2009 ottiene il dottorato di ricerca (PhD) presso l'Università di Turku e poi collabora proprio con Orava sia in sala operatoria sia nell'ambito della ricerca. Ad oggi è considerato uno dei punti di riferimento a livello mondiale per la chirurgia muscolo-tendinea degli arti inferiori.