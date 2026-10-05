Irlanda-Israele, teste basse e fasce per il 7 ottobre: cos'è successo

E' finita 1-1 sul campo la sfida di Nations League giocata alla TSC Arena. Ma è stata la sfida delle polemiche, come all'andata, quando l'Irlanda aveva deciso di giocare solo alla vigilia, con una votazione fra i giocatori, che poi avevano giocato col lutto al braccio, negando la stretta di mano agli avversari e chinando il capo durante l'esecuzione dell'inno israeliano. Stessa cosa è successa al ritorno, in segno di "rispetto" per le vittime nella Striscia di Gaza del 7 ottobre 2023

Lutto al braccio, nessuna stretta di mano agli avversari e capo chinato durante l'esecuzione dell'inno israeliano, come all'andata. E' successo anche ieri sera nella partita valida per la Nations League tra Irlanda e Israele, terminata 1-1 sul campo. I giocatori irlandesi hanno ripetuto la protesta dell'andata, in segno di "rispetto" per le vittime nella Striscia di Gaza del 7 ottobre 2023. Anche i giocatori israeliani hanno avuto l'autorizzazione per scendere in campo con un fascia al braccio in ricordo della strage.

Alta tensione in campo

Al fischio finale del primo tempo, sul punteggio di 1-0 per l'Irlanda, è salita la tensione, con i giocatori israeliani che sono entrati in contatto con la panchina irlandese, con un principio di rissa e parole pesanti. Questa volta anche Israele indossava il lutto al braccio: al momento del pareggio il calciatore israeliano Peretz ha compiuto lo stesso gesto di Moylan al gol all'andata: fascia a lutto sfilata, baciata e rivolta alle telecamere.