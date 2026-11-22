I dati raccolti costituiscono la base di partenza da cui il Club misurerà, anno dopo anno, i propri miglioramenti in ambito ambientale, sociale e di governance. Tra gli interventi già effettuati l'illuminazione dello Stadio Tardini a tecnologia LED, l'energia elettrica delle infrastrutture coperta al 100% da fonti rinnovabili, il risparmio idrico e la riduzione delle bottiglie di plastica

Il Parma Calcio 1913 ha presentato il primo report di sostenibilità nella storia del club: un documento volontario i cui dati raccolti costituiscono la base di partenza da cui il club misurerà, anno dopo anno, i propri miglioramenti in ambito ambientale, sociale e di governance. L’impegno sportivo va di pari passo con quello sociale ed ambientale, anche per il benessere delle generazioni future.

Efficienza energetica, meno sprechi e riciclo rifiuti

In campo ambientale il Parma calcio ha realizzato diversi progetti in campo ambientale.

Nel 2025 l'illuminazione dello stadio Tardini è passata alla tecnologia LED: il minore assorbimento del nuovo impianto consente oggi di alimentare le gare in notturna interamente dalla rete. L'energia elettrica di stadio e training center è coperta al 100% da fonti rinnovabili, grazie alle garanzie di origine del GSE e all'impianto fotovoltaico di Collecchio, la cui produzione è cresciuta del 50,9%. Nel complesso, il consumo di combustibili fossili della società è sceso dell'11,1% portando ad una equivalente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nocive al clima.

Sul fronte idrico, invece, i manti erbosi sono stati convertiti a essenze macroterme, che richiedono meno acqua e meno trattamenti antifungini, e su ogni campo centraline con sensori di umidità, temperatura e contenuto idrico del suolo stabiliscono quando irrigare: un passaggio da una gestione basata sull'esperienza a un'irrigazione di precisione guidata dai dati.

Non solo attenzione sul fronte idrico per i campi ma anche una profonda sensibilizzazione nel ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica, grazie all’installazione di 20 erogatori d’acqua in tre sedi. L’adozione degli erogatori ha consentito, fin dalla stagione 2024/2025, di azzerare l’utilizzo di bottiglie monouso in plastica negli uffici e nelle sedi amministrative del club e di ridurre il consumo di acqua in bottiglia sui campi.

E’ stata attivata la raccolta differenziata: la movimentazione dei rifiuti verso le isole ecologiche è affidata alle cooperative sociali Colser e Saltatempo, realtà del territorio orientate all'inclusione lavorativa. Nella stagione 2025/2026 sono state prodotte 49,6 tonnellate di rifiuti, quasi interamente avviate a recupero, riutilizzo e/o riciclo.

Parma non spreca

Al fischio finale di ogni gara casalinga, il cibo preparato per le aree hospitality del Tardini e non servito viene raccolto, pesato e consegnato, grazie alla collaborazione con Parma Non Spreca e con la società di ristorazione Bstrò, all'Emporio Market Solidale, che lo ridistribuisce alle famiglie in difficoltà. Nella stagione 2025/2026 sono stati recuperati 390 kg di alimenti, che all'indomani di ogni partita permettono di preparare circa 70 pasti completi. Il progetto coinvolge oltre 200 famiglie, circa 700 persone, il 40% delle quali minori. La pesatura puntuale serve anche a prevenire lo spreco, calibrando le quantità per le gare successive.

Sociale: Oxfam Italia e la rete del territorio

Dal 2024 Parma Calcio collabora con Oxfam Italia in una partnership che dal 2025 è diventata un piano triennale fino al 2027, dedicato a giustizia di genere, inclusione, politiche di diversità, equità e inclusione e a un sistema di safeguarding esteso anche agli adulti, con la squadra femminile nel ruolo di ambasciatrice. Nel 2025 Oxfam Italia ha condotto un assessment esterno sul benessere delle persone del Club, da cui è nato il percorso formativo previsto per l'autunno 2026.

Accanto a Oxfam, Parma Calcio lavora ogni giorno con associazioni e cooperative del territorio: oltre al già citato Emporio Solidale, troviamo 'Parma Facciamo Squadra – Anolino Solidale', dalla Cooperativa Albatros e dalla Fondazione Bambini e Autismo per la campagna 'Always With Blue' a Giocampus, fino al progetto Parma Special e al torneo 'Tardini for Special'.

Gli obiettivi futuri

Il report si chiude con un piano di impegni futuri, che prevedono tra gli altri il confronto con i fornitori di trasporto su soluzioni meno inquinanti entro aprile 2027, un piano operativo sulla parità di genere e revisione del codice etico entro marzo 2027, il coinvolgimento attivo in termini di amplificazione per infondere la cultura di comportamenti virtuosi verso i più giovani, nell’ambito di Parma Capitale Europea dei giovani del 2027.