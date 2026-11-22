La 12^ giornata di campionato prosegue con altre cinque partite. Nel lunch match, i bianconeri hanno portato a casa tre punti con i gol di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. La squadra di Amorim affronta il Frosinone a San Siro alle 18, i nerazzurri incontrano l'Atalanta a Bergamo dalle 20.45. Il turno si chiude lunedì sera con Monza-Fiorentina

Dopo le vittorie di Como, Lazio, Roma e Napoli, la 12^ giornata di Serie A procede con altri cinque match. Nella partita delle 12.30, la Juventus ha battuto 4-0 il Venezi a. Alle 15 tocca a Sassuolo-Genoa e Bologna-Udinese. Alle 18 il Milan ospita a San Siro il Frosinone, mentre stasera - dalle 20.45 - è il turno di Atalanta-Inter ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il turno si chiude lunedì sera, alle 20.45, con Monza-Fiorentina.

La cronaca di Juventus-Venezia

Primo tempo senza gol e con i fischi finali dei tifosi all'Allianz Stadium, dove i padroni di casa non riescono a impensierire il Venezia. Le uniche due vere chance sono di Zhegrova e McKennie, mentre gli avversari sprecano una grande occasione di Adams in area. Nella ripresa inizia meglio la squadra di Nicola, ma la Juve la sblocca con Woltemade al 53', raddoppia con Koopmeiners al 59' e trova il 3-0 con Cabal al 65'. Pochi minuti dopo rigore per i bianconeri per un intervento in ritardo di Halhal su Kolo Muani: tira il francese e non sbaglia. Al 77' palo del Venezia, che poi prende un altro legno al 92'.

Il tabellino di Juventus-Venezia 4-0 (HIGHLIGHTS)

53' Woltemade, 59' Koopmeiners, 65' Cabal, 71' Rig. Kolo Muani

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario, Celik (23' st Gatti), Bremer, Kelly, Cabal (29' st Cambiaso), Douglas Luiz (1' st Sarr), Koopmeiners, Zhegrova, McKennie, Alajbegovic (1' st Woltemade), Kolo Muani (40' st Boga). All.: Spalletti

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno, Juan Jesus, Hainaut (39' st Sagrado), Perez (39' st Fanne), Busio, Sohm (22' st Dagasso), Haps, Lauberbach (22' st Yeboah), Adams (42' st Rrahmani). All.: Nicola