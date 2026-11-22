Il Boca Juniors vince la Coppa Sudamericana, ma paura per Peredes: malore in diretta tvSport
Battuto 2-0 l'Atlético Mineiro a Barranquilla grazie alle reti di Ascacíbar e Merentiel. Festa rovinata nel finale dallo spavento per Leandro Paredes, svenuto in diretta tv durante un'intervista
Il Boca Juniors è tornato dopo 18 anni alla gloria internazionale conquistando la Coppa Sudamericana 2026: nella finale a Barranquilla, in Colombia, gli argentini hanno battuto 2-0 i brasiliani dell'Atlético Mineiro. Il Boca torna così a sollevare un trofeo internazionale e dopo i successi del 2004 e del 2005 diventa la prima squadra a vincere il torneo sudamericano per tre volte.
La partita
Allo stadio Metropolitano Roberto Meléndez ha aperto le marcature al 16' Santiago Ascacíbar, di Miguel Merentiel il raddoppio al 48' su un'azione sviluppata con Sebastián Villa. Un percorso tutt'altro che semplice, iniziato dopo il terzo posto nella fase a gironi della Copa Libertadores e proseguito attraverso gli spareggi e le successive eliminazioni dirette. La formazione argentina ha superato O'Higgins, Recoleta, San Paolo e Vasco da Gama, prima di completare l'opera nella finale contro l'Atlético Mineiro. Per i brasiliani un'altra delusione continentale dopo le sconfitte nelle finali della Libertadores 2024 e della Sudamericana 2025. Boca, il ritorno della gloria internazionale. La Coppa Sudamericana 2026 rappresenta molto più di un semplice successo sportivo. È il ritorno del Boca Juniors tra le grandi protagoniste del calcio continentale, con una vittoria che restituisce entusiasmo a un ambiente abituato a vivere le grandi notti internazionali. Ascacíbar e Merentiel mettono la firma su una finale che resterà nella memoria degli Xeneizes. A Barranquilla il Boca ritrova la sua dimensione internazionale e aggiunge un nuovo capitolo alla propria storia. Il Sudamerica ha un nuovo re: il Boca Juniors è campione.
Lo spavento per il capitano del Boca Paredes
La serata si è chiusa con un grande spavento per Leandro Paredes, capitano e uno dei leader del Boca, svenuto mentre rilasciava un'intervista a DSports nel dopo-partita. Alla domanda su cosa significasse questo nuovo titolo nella sua carriera, il centrocampista ex Roma e Juve ha fatto in tempo a rispondere: "Ora dobbiamo goderci questo momento, goderci i miei compagni. Dobbiamo essere grati per tutto quello che abbiamo vissuto..." e subito dopo ha perso i sensi ed è caduto a terra. Lo staff medico è intervenuto rapidamente e, malgrado Paredes si sia ripreso e si sia potuto allontanare con le proprie gambe, in seguito è stato trasportato in una clinica di Barranquilla per accertamenti.