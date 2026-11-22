Il Boca Juniors è tornato dopo 18 anni alla gloria internazionale conquistando la Coppa Sudamericana 2026: nella finale a Barranquilla, in Colombia, gli argentini hanno battuto 2-0 i brasiliani dell'Atlético Mineiro. Il Boca torna così a sollevare un trofeo internazionale e dopo i successi del 2004 e del 2005 diventa la prima squadra a vincere il torneo sudamericano per tre volte.

La partita

Allo stadio Metropolitano Roberto Meléndez ha aperto le marcature al 16' Santiago Ascacíbar, di Miguel Merentiel il raddoppio al 48' su un'azione sviluppata con Sebastián Villa. Un percorso tutt'altro che semplice, iniziato dopo il terzo posto nella fase a gironi della Copa Libertadores e proseguito attraverso gli spareggi e le successive eliminazioni dirette. La formazione argentina ha superato O'Higgins, Recoleta, San Paolo e Vasco da Gama, prima di completare l'opera nella finale contro l'Atlético Mineiro. Per i brasiliani un'altra delusione continentale dopo le sconfitte nelle finali della Libertadores 2024 e della Sudamericana 2025. Boca, il ritorno della gloria internazionale. La Coppa Sudamericana 2026 rappresenta molto più di un semplice successo sportivo. È il ritorno del Boca Juniors tra le grandi protagoniste del calcio continentale, con una vittoria che restituisce entusiasmo a un ambiente abituato a vivere le grandi notti internazionali. Ascacíbar e Merentiel mettono la firma su una finale che resterà nella memoria degli Xeneizes. A Barranquilla il Boca ritrova la sua dimensione internazionale e aggiunge un nuovo capitolo alla propria storia. Il Sudamerica ha un nuovo re: il Boca Juniors è campione.