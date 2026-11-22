Grazie al risultato ottenuto oggi in Portogallo, Marc Márquez ha raggiunto la sua decima vittoria del Mondiale, la ottava in MotoGP: eguagliato il record di Giacomo Agostini e superato Valentino Rossi. In una carriera lunga 18 anni, dal primo podio a 15 anni e 4 mesi al decimo titolo, la carriera del catalano ha vissuto alti e bassi