Marc Marquez, dall’esordio a 15 anni alla conquista del decimo titolo mondiale. FOTOSTORIA
Grazie al risultato ottenuto oggi in Portogallo, Marc Márquez ha raggiunto la sua decima vittoria del Mondiale, la ottava in MotoGP: eguagliato il record di Giacomo Agostini e superato Valentino Rossi. In una carriera lunga 18 anni, dal primo podio a 15 anni e 4 mesi al decimo titolo, la carriera del catalano ha vissuto alti e bassi
- Doppia cifra per Marc Márquez. Grazie al risultato ottenuto oggi nel Gran Premio del Portogallo, il pilota catalano classe 1993 si è laureato campione del mondo per la decima volta (una vittoria in classe 125, una in Moto2 e otto nella MotoGP): superato Valentino Rossi, fermo a quota 9. Eguagliato il numero di vittorie nella classe regina di Giacomo Agostini, attivo tra il 1963 e il 1975, che però ha ottenuto più titoli, ben 15.
- Márquez si avvicina al motociclismo a soli sei anni, iniziando a gareggiare nel motocross e nelle minimoto prima di passare alle competizioni su pista. Nel 2004 conquista il secondo posto nel campionato catalano, mentre nel 2007 si mette in luce nel campionato spagnolo di velocità. L'anno successivo debutta nel Motomondiale, in classe 125, ottenendo il primo podio nel giugno 2008 in Gran Bretagna, a soli 15 anni e 4 mesi. Nel 2010, dopo dieci vittorie stagionali, conquista il suo primo titolo mondiale a soli 17 anni.
- Nel 2011 il catalano approda in Moto2 con il team CatalunyaCaixa Repsol, in sella a una Suter. Dopo un avvio difficile, conquista sette vittorie e chiude il campionato al secondo posto, alle spalle di Stefan Bradl, complice un infortunio che lo costringe a saltare le ultime due gare. Nel 2012 si conferma tra i protagonisti della categoria, conquistando nove successi stagionali e laureandosi campione del mondo con una gara d'anticipo.
- Nel 2013 Márquez debutta in MotoGP con la Honda ufficiale, conquistando subito un podio in Qatar e la prima vittoria nel Gran Premio delle Americhe (in foto). Con sei successi stagionali, diventa il più giovane campione del mondo della classe regina, a soli 20 anni, eguagliando l'impresa di Kenny Roberts, iridato all'esordio nel 1978. Nel 2014 domina il campionato, vincendo le prime dieci gare consecutive e confermandosi campione mondiale con un totale di 13 vittorie stagionali.
- Nel 2015 esplode la rivalità con un campione della MotoGP come Valentino Rossi, che quell’anno si contende il Mondiale con Jorge Lorenzo. Dopo il Gran Premio d’Australia, Rossi accusa lo spagnolo di ostacolarlo deliberatamente. La tensione culmina a Sepang: durante un duello serrato, i due si toccano e Márquez cade, nell’episodio passato alla storia come il “calcio” di Rossi, che ha sempre negato di averlo sferrato. Penalizzato con la partenza dal fondo a Valencia, Rossi perde il titolo, conquistato da Lorenzo.
- Tra il 2016 e il 2019 è dominio Marquez: il catalano conquista quattro titoli mondiali consecutivi in MotoGP, consolidando il proprio primato con la Honda. Nel 2016 e nel 2018 si laurea campione con tre gare d’anticipo, mentre nel 2017 deve attendere l’ultimo appuntamento a Valencia. Il 2019 segna l’apice della sua carriera: con 12 vittorie e 420 punti, diventa il primo pilota a superare quota 400 in una stagione, conquistando l’ottavo titolo mondiale complessivo, il sesto nella classe regina.
- Nel 2020 la carriera subisce una brusca battuta d’arresto. Durante il Gran Premio di Spagna, a Jerez, Márquez si frattura l’omero destro in seguito a una caduta. Il tentativo di rientrare dopo appena cinque giorni precede la rottura della placca in titanio impiantata nel braccio. Costretto a saltare l’intera stagione, Márquez affronta diversi interventi chirurgici, complicati da problemi di consolidamento della frattura e da un’infezione ossea, che rendono particolarmente lungo e difficile il recupero.
- Gli infortuni sono diversi e gli interventi chirurgici molteplici. La frattura dell’omero destro a Jerez nel 2020 costringe Màrquez a quattro interventi e a un lungo stop. Un calvario che ne cambia la prospettiva: “Ho avuto una carriera da sogno, finché un giorno non ho capito che siamo tutti umani”, dichiara nel corso del 2026. (in foto, Màrquez mostra le ferite delle operazioni)
- Nel 2025 Márquez torna sul tetto del mondo in sella a una Ducati ufficiale, sei anni dopo l'ultimo titolo. Dopo un avvio travolgente e una lunga serie di doppiette tra Sprint e Gran Premi, lo spagnolo conquista il Mondiale in Giappone con cinque gare d'anticipo. È il nono titolo iridato della carriera, il settimo in MotoGP, che gli permette di eguagliare Valentino Rossi per numero di mondiali complessivi. Chiude la stagione con undici vittorie, nonostante un infortunio in Indonesia ne anticipi la conclusione.
- Il bis, quello della consacrazione nella storia della MotoGP, arriva l’anno dopo. Nonostante una stagione segnata da nuovi infortuni, il catalano ingaggia un lungo duello con Jorge Martín, campione MotoGP nel 2024, fino al sorpasso in classifica nel finale e al raggiungimento del titolo del 2026.