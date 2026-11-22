Nel distretto di Vyshgorod, a Kiev, un edificio di cinque piani è stato danneggiato da un attacco di un drone ostile, è scoppiato un incendio e i soccorritori stanno evacuando i residenti. Nel distretto di Kremenchuk, durante un attacco aereo, un drone russo ha colpito il territorio di un'azienda privata. Un cargo russo diretto a Kaliningrad è stato attaccato da due droni nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia, a tre miglia nautiche dal confine russo
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Nel distretto di Vyshgorod, a Kiev, un edificio di cinque piani è stato danneggiato da un attacco di un drone ostile, è scoppiato un incendio e i soccorritori stanno evacuando i residenti. Nel distretto di Kremenchuk, durante un attacco aereo, un drone russo ha colpito il territorio di un'azienda privata. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Poltava Vitaliy Dyakivnych, secondo quanto riportato da Ukrinform. Alta tensione nel Baltico. Un cargo russo diretto a Kaliningrad è stato attaccato da due droni nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia, a tre miglia nautiche dal confine russo. Il premier di Helsinki: “La guerra si espande vicino a noi, ma l'Ucraina ha il diritto di combattere”.
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Zelensky ringrazia Melania Trump per il cessate il fuoco di Oleshky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato nuovamente Melania Trump per il suo lavoro sul cessate il fuoco di Oleshky. "Siamo grati alla First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, per Oleshky, per aver aiutato a sbloccare e evacuare la nostra gente - si legge in un post su X -. Abbiamo discusso con il comandante in capo delle forze armate ucraine, Mykhailo Drapatyi, l'elenco degli insediamenti in cui operazioni umanitarie simili potrebbero essere condotte, e lo abbiamo approvato oggi. Abbiamo avuto una discussione dettagliata sul numero di persone che possiamo evacuare e sul lavoro che abbiamo svolto finora". "Abbiamo l'elenco aggiornato, che abbiamo trasmesso al garante e alla parte americana. Nella regione di Kherson: Radensk, Kostohryzove, Hola Prystan, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velyki Kopani, Kardashynka, Velyka Kardashynka - prosegue Zelensky -. Nella regione di Zaporizhzhia: Mayachka, Zlatopil, Dniprorudne, Kamyanske, Verkhnia Krynytsia e Vasylivka. Questo elenco verrà aggiornato".
Kiev: il bilancio dei feriti nel raid russo a Kryvyi Rih è salito a 73
Il bilancio dei feriti nell'attacco russo nella notte fra venerdì e sabato a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è salito a 73, tra cui nove bambini. Nel raid sono morte anche due persone. Lo ha reso noto Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di Difesa di Kryvyi Rih, stando a quanto scrive Ukrinform. Vilkul ha osservato che nella città sono ancora in corso le operazioni per far fronte alle conseguenze degli attacchi missilistici balistici e con droni condotti dalle forze russe. "Due persone sono morte: un paramedico di 20 anni e un bambino di sette anni. Il numero dei feriti è salito a 73, tra cui nove bambini, tre operatori sanitari e dipendenti del servizio statale di emergenza dell'Ucraina che stavano prestando soccorso", ha precisato Vilkul.
Drone su Kiev, danneggiato edificio di cinque piani
Nel distretto di Vyshgorod, a Kiev, un edificio di cinque piani è stato danneggiato da un attacco di un drone ostile, è scoppiato un incendio e i soccorritori stanno evacuando i residenti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione di Kiev, Timur Tkachenko, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Nel distretto di Vyshgorod, un edificio residenziale di cinque piani è stato danneggiato a seguito di un attacco ostile con un drone. È scoppiato un incendio e gli appartamenti dal primo al quinto piano sono stati distrutti. I soccorritori stanno evacuando i residenti", si legge nel rapporto. Inoltre, i locali del negozio hanno subito danni. Sul posto sono presenti unità del Servizio di Emergenza Statale, psicologi e un'équipe medica di pronto soccorso.
Drone russo colpisce territorio azienda a Kremenchuk
Nel distretto di Kremenchuk, durante un attacco aereo, un drone russo ha colpito il territorio di un'azienda privata. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Poltava Vitaliy Dyakivnych, secondo quanto riportato da Ukrinform.