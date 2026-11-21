Dopo il vertice di Shenzhen, la furia di Putin si scaglia di nuovo sull'Ucraina. Nella notte due morti e 42 feriti a Kryvyi Rih. A Zaporizhzhia colpito un asilo nido. Oltre 50 villaggi senza corrente nella regione di Sarny. Allerta aerea anche a Kiev, dopo l'attacco massiccio nella notte scorsa con due missili e un drone militare russo caduti in territorio polacco. Zelensky: “Debole davanti a Xi e Trump, risponde attaccando noi. I partner rispettino gli accordi sulla difesa aerea”
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Dopo il vertice di Shenzhen, la furia di Putin si scaglia di nuovo sull'Ucraina. Nella notte due morti e 42 feriti a Kryvyi Rih. A Zaporizhzhia colpito un asilo nido. Oltre 50 villaggi senza corrente nella regione di Sarny. Allerta aerea anche a Kiev, dopo l'attacco massiccio nella notte scorsa con due missili e un drone militare russo caduti in territorio polacco. Uno dei missili si era schiantato a 100 chilometri dall'esercitazione dei Volenterosi. Caccia Nato in volo.
Zelensky: “Debole davanti a Xi e Trump, risponde attaccando noi. I partner rispettino gli accordi sulla difesa aerea”.
Mosca rivaluta la visita degli E3. Al ritorno negli Usa, Trump difende i risultato della visita in Asia e il trilaterale con Xi e Putin, ma alza un muro sui data center: “Mai i siti fuori dagli Usa, con Xi paletti sull'Ia”.
Media: “ieri sera allarme droni sulla base Usa di Sigonella, a un volo militare indicato di atterrare ad Aviano”.
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Notte di attacchi russi su Kryvyi Rih: 2 morti e 52 feriti in città natale Zelensky
E' di almeno due morti, fra i quali un bambino di sette anni e una ventenne del personale paramedico, e 52 feriti l'ultimo bilancio dell'attacco missilistico russo che ha preso di mira Kryvyi Rih, come denunciato dalle autorità ucraine. Lo riferisce The Kyiv Independent con le accuse alla Russia del capo del Consiglio di difesa locale, Oleksander Vilkul, che parla di "una serata e una notte tragiche" con attacchi che hanno colpito "un'area residenziale del centro della città" natale del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "venerdì sera, quando c'era molta gente in strada". Ieri sera, ha denunciato, la Russia ha lanciato due missili balistici contro un'area vicino a un ristorante e poi droni Shahed hanno colpito la zona mentre i soccorritori erano al lavoro. Poi ancora un altro drone russo ha colpito un impianto industriale, riporta The Kyiv Independent. "La Russia ha attaccato Kryvyi Rih due volte in un'ora: prima con missili, poi con un drone - scriveva nella notte su X il premier ucraino, Sergii Koretskyi - In entrambi i casi è stata colpita una zona residenziale, proprio nel mezzo delle case. Un bambino di sette anni è morto in terapia intensiva a causa delle ferite riportate. Anche un medico è rimasto ucciso". Il premier ha denunciato come "il secondo attacco" abbia "colpito lo stesso punto" del primo "mentre soccorritori, Polizia e medici erano al lavoro". "La Russia lo fa deliberatamente - ha accusato - prende di mira chi salva vite umane."
Missile russo su Kiev, in fiamme edifici residenziali
Nel quartiere Podilskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, alcuni edifici residenziali privati hanno preso fuoco. Lo afferma l'amministrazione militare di Kiev su Telegram, riportata da Ukrinform. I russi avevano attaccato Kiev con un missile e una potente esplosione era stata udita nella capitale.
Attacco russo a Zaporizhzhia, colpito asilo nido
Un asilo nido è stato colpito durante un attacco russo a Zaporizhzhia. Un anziano è rimasto ferito e un incendio è divampato in un edificio residenziale adiacente. Mykhailo Semikin, capo ad interim dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha segnalato l'incidente su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia. Un asilo nido è stato preso di mira. L'attacco ha anche provocato un incendio in un appartamento di un edificio residenziale di cinque piani adiacente", si legge nel comunicato.
Nuovo attacco russo su Kryvyi Rih, in fiamme una industria
I russi hanno lanciato un nuovo attacco con droni su Kryvyi Rih, provocando un incendio in un'azienda industriale. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo del Consiglio di Difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, secondo quanto riportato da Ukrinform.
Zelensky: "Ponte di Kerch obiettivo lecito, Putin capisca cos'è la guerra"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in una intervista alla Nbc che il ponte di Kerch in Crimea, è un obiettivo assolutamente legittimo per gli attacchi ucraini, poiché l'Ucraina sta solo reagendo all'aggressione russa e che non resterà certamente inerte. L'intervista è ripresa dalla Ukrainska Pravda. "La nostra regola è molto semplice: rispondiamo. Se attaccano le nostre infrastrutture energetiche, e questo è successo ripetutamente, stiamo cercando il modo di rispondere. La Russia deve capire cosa sia la guerra". I russi, ha detto ancora Zelensky, "ci attaccano da anni, distruggendo ponti (che molti ormai hanno dimenticato), ferrovie, ecc. Ovviamente, dovevamo rispondere, in particolare colpendo il ponte di Crimea... Questo è un obiettivo assolutamente legittimo per noi, perché hanno occupato la nostra Crimea... Hanno costruito questo ponte e hanno dichiarato che faceva parte della Russia". "Lui (il leader russo Vladimir Putin, ndr) deve capire: questo ponte non reggerà. Sia ora, durante la guerra, sia più tardi, quando la guerra sarà finita. In ogni caso, sia diplomaticamente che militarmente, non accetteremo il fatto che i territori siano occupati da Putin e dai russi. Non accetteremo nemmeno una simile forma di militarizzazione, la militarizzazione del nostro territorio ucraino. Dopotutto, lui (Putin - ndr) usa questo ponte per trasferire quante più armi possibile. Questa sarà quindi la nostra risposta".
Missile russo su Kiev, in fiamme edifici residenziali
Nel quartiere Podilskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, alcuni edifici residenziali privati hanno preso fuoco. Lo afferma l'amministrazione militare di Kiev su Telegram, riportata da Ukrinform. I russi avevano attaccato Kiev con un missile e una potente esplosione era stata udita nella capitale.
Mosca, colpite infrastrutture energetiche e imbarcazioni ucraine
Le forze russe hanno sferrato, nel corso della notte, attacchi contro infrastrutture energetiche e imbarcazioni utilizzate a supporto delle operazioni dell'esercito ucraino. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, scrive la Tass. "La scorsa notte, le Forze armate russe hanno condotto attacchi, mediante velivoli a pilotaggio remoto, contro strutture energetiche e imbarcazioni coinvolte nel sostegno alle operazioni dell'esercito ucraino", ha dichiarato il Ministero in un comunicato. La Tass, su Telegram, fa sapere che un cargo civile è stato colpito mentre era in transito marittimo nelle vicinanze di Odessa, trasportando merci a doppio uso destinate a rifornire le forze armate ucraine.