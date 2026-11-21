Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in una intervista alla Nbc che il ponte di Kerch in Crimea, è un obiettivo assolutamente legittimo per gli attacchi ucraini, poiché l'Ucraina sta solo reagendo all'aggressione russa e che non resterà certamente inerte. L'intervista è ripresa dalla Ukrainska Pravda. "La nostra regola è molto semplice: rispondiamo. Se attaccano le nostre infrastrutture energetiche, e questo è successo ripetutamente, stiamo cercando il modo di rispondere. La Russia deve capire cosa sia la guerra". I russi, ha detto ancora Zelensky, "ci attaccano da anni, distruggendo ponti (che molti ormai hanno dimenticato), ferrovie, ecc. Ovviamente, dovevamo rispondere, in particolare colpendo il ponte di Crimea... Questo è un obiettivo assolutamente legittimo per noi, perché hanno occupato la nostra Crimea... Hanno costruito questo ponte e hanno dichiarato che faceva parte della Russia". "Lui (il leader russo Vladimir Putin, ndr) deve capire: questo ponte non reggerà. Sia ora, durante la guerra, sia più tardi, quando la guerra sarà finita. In ogni caso, sia diplomaticamente che militarmente, non accetteremo il fatto che i territori siano occupati da Putin e dai russi. Non accetteremo nemmeno una simile forma di militarizzazione, la militarizzazione del nostro territorio ucraino. Dopotutto, lui (Putin - ndr) usa questo ponte per trasferire quante più armi possibile. Questa sarà quindi la nostra risposta".