Guerra Ucraina, Trump: "Putin vuole la fine della guerra". Raid su Kiev: tre morti. LIVE
Il presidente russo "vuole mettere fine alla guerra, vuole che l'accordo sia concluso e si sta stancando di questa situazione", ha detto Trump "agli europei" secondo quanto riporta Axios. Trump, in una telefonata dall'Air Force One ha anche criticato i nuovi aiuti dell'Ue a Kiev. Attacco missilistico delle truppe russe sulla capitale ucraina nella notte
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"Abbiamo fatto la storia". A Shenzhen il trilaterale tra Xi, Trump e Putin, durato 90 minuti, è stato il primo tavolo tra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia, nel tentativo di gettare le basi per un nuovo ordine mondiale. Nella 'dichiarazione di pace' siglata al termine c'è l'impegno comune a scongiurare una guerra nucleare e la promessa di una nuova stagione di dialogo tra grandi potenze. Ma dietro le ambizioni, il documento lascia fuori alcune delle questioni più urgenti del momento, su tutte le guerre in Ucraina e Iran. Arrivano però aperture ad includere gli europei nelle trattative sulll'Ucraina. Prima l'invito di Putin, che vorrebbe ricevere gli europei a Mosca per 'comprendere la loro posizione'. Poi la telefonata di Trump dall'Air Force One, di ritorno dalla Cina, per assicurare che il colloquio col presidente russo è andato 'bene' ma anche per bacchettare l'Ue per aver fornito altri miliardi di aiuti all'Ucraina. Secondo Axios, inoltre, il presidente avrebbe assicurato: "Putin vuole la fine della guerra".
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Drone russo colpisce ospedale a Kharkiv: 4 feriti
"Quattro persone sono rimaste ferite da un drone nemico che ha colpito l'ospedale e più di 50 finestre sono andate in frantumi". Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov. "La valutazione del luogo dell'impatto è ancora in corso", ha aggiunto Terekhov.
Tre morti e due feriti a Kiev per gli attacchi russi della notte
Tre persone sono rimaste uccise e due ferite in un attacco missilistico condotto dalle truppe russe a Kiev. Come riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa dall'amministrazione militare della città su Telegram. "Purtroppo, tre persone sono morte a seguito dell'attacco nemico alla capitale", si legge nel rapporto. Anche due persone sono rimaste ferite.
Il vertice dei Volenterosi a Berlino, Merz: "Vogliamo pace giusta"
Volenterosi, Merz: “Vogliamo pace giusta e durevole in Ucraina”Vai al contenuto
Axios: "Trump agli europei: 'Putin vuole la fine della guerra"
Donald Trump ha detto agli europei che Vladimir Putin vuole la fine della guerra. "Puitn vuole mettere fine alla guerra, vuole che l'accordo sia concluso e si sta stancando di questa situazione", ha detto il presidente, secondo quanto riporta Axios.
Trump rientrato in Usa: "In Asia viaggio storico"
Donald Trump è tornato negli Stati Uniti dopo il vertice a tre a Shenzhen. "E' stato un viaggio storico", ha detto il presidente americano ai cronisti presenti. La Casa Bianca ha annunciato che oggi alle 12 (ora locale) Trump terrà una conferenza stampa per un bilancio dell'incontro con Xi e Putin.