"Abbiamo fatto la storia". A Shenzhen il trilaterale tra Xi, Trump e Putin, durato 90 minuti, è stato il primo tavolo tra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia, nel tentativo di gettare le basi per un nuovo ordine mondiale. Nella 'dichiarazione di pace' siglata al termine c'è l'impegno comune a scongiurare una guerra nucleare e la promessa di una nuova stagione di dialogo tra grandi potenze. Ma dietro le ambizioni, il documento lascia fuori alcune delle questioni più urgenti del momento, su tutte le guerre in Ucraina e Iran. Arrivano però aperture ad includere gli europei nelle trattative sulll'Ucraina. Prima l'invito di Putin, che vorrebbe ricevere gli europei a Mosca per 'comprendere la loro posizione'. Poi la telefonata di Trump dall'Air Force One, di ritorno dalla Cina, per assicurare che il colloquio col presidente russo è andato 'bene' ma anche per bacchettare l'Ue per aver fornito altri miliardi di aiuti all'Ucraina. Secondo Axios, inoltre, il presidente avrebbe assicurato: "Putin vuole la fine della guerra".

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