I meme più divertenti sull'incontro di Trump, Putin e Xi Jinping in Cina. FOTO
Il trilaterale di Shenzhen del 19 novembre tra i presidenti di Cina, Russia e Stati Uniti è stato definito storico: sui social sono numerosi i meme che li ritraggono nelle situazioni più esilaranti, dall'uso delle bacchette per mangiare alla preparazione di una partita a GTA VI
- L'incontro di Shenzhen del 19 novembre tra i presidenti di Cina, Russia e Stati Uniti è stato un evento storico: mai i tre capi di Stato si erano incontrati contemporaneamente. Mentre al tavolo si è parlato di temi come la guerra in Ucraina, la tregua nucleare e l'impegno a una nuova stagione di dialogo tra potenze, le immagini del trilaterale sono subito diventate oggetto di meme ironici su Internet.
- In un cartone animato fatto con l'AI, si vedono i tre Presidenti stringersi la mano davanti alle telecamere e poi, a porte chiuse, promettere una sfida senza esclusione di colpi al videogioco del momento, GTA VI. Peccato però che manchi il disco.
- La divisione in sfere d'influenza è anche al centro di questo cartone animato, sempre fatto con l'AI, in cui i tre Presidenti scelgono quale parte di mondo occupare. Nessuno, però, desidera la California, nemmeno Elon Musk.
- In quest altro cartone animato, realizzato con l'AI, Trump porta al tavolo dei Grandi il gioco di Battaglia Navale, edizione Stretto di Hormuz: peccato però che il gioco produca conseguenze reali, causando la preoccupazione del Segretario di Stato Marco Rubio.
- In questo meme, un cartone animato realizzato secondo lo stile di South Park, si vedono i tre Presidenti discutere e qualcuno assistere indignato sullo sfondo per non essere stato invitato: è Kim Jong-un, presidente della Corea del Nord, che ricorda ai presenti al tavolo che anche lui ha le armi atomiche.
- La divisione del mondo è anche il tema di questo meme dal titolo La torta a strati: Trump, Putin e Xi hanno ciascuno la propria fetta di Terra, che corrisponde a un Paese.
- Utilizzare le bacchette, usate in Cina al posto delle posate, non è semplice: per questo Trump e Putin cercano un modo nascosto per mangiare senza dover faticare e farsi vedere dal padrone di casa.
- La notte a Shenzhen dei tre leader è oggetto anche di questo meme nella quale si vede una ragazza cinese proveniente da un Honey Pot (termine con cui si indica solitamente un'esca in ambito informatico e di cybersicurezza) regalare una sciarpa rossa a Putin.
- Il rapporto tra i tre leader è molto stretto: come si vede in questo meme, che riprende una famosa scena del film Una notte da leoni (2009), i tre Presidenti, insieme a Elon Musk, hanno passato una notte brava a Shenzhen.
- L'intesa tra i leader è tale che possono mettere insieme anche una band di K-Pop, i Bunk Bed Boys (tradotto letteralmente "I ragazzi del letto a castello") il cui nome riecheggia quello dei Bangtan Boys, noti anche come i BTS.
- Tra i meme più virali c'è anche quello che vede i tre Grandi della Terra a Yalta nel 1945 (Roosevelt, Churchill e Stalin) lasciare il posto ai nuovi Grandi della Terra, pronti anche a loro a decidere il nuovo ordine mondiale.