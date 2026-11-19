Incontro di Trump, Putin e Xi Jinping a Shenzen. Sul tavolo Ucraina, dazi e nucleare. LIVE
L’incontro, a margine del vertice APEC, riunisce per la prima volta allo stesso tavolo le tre principali potenze nucleari in un momento segnato da crisi internazionali aperte tensioni commerciali e tecnologiche tra Washington e Pechino. Al centro del vertice i dazi, la deterrenza nucleare, l'IA e sullo sfondo anche i conflitti, primo fra tutti quello in Ucraina. Trump: "Colpa di Obama se Cina e Russia si sono avvicinate". Putin,: "Russia leader nel nucleare civile, pronti a cooperare con Apec"
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A Shenzhen, nel sud della Cina, è il giorno del primo storico vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. L’incontro, a margine del vertice APEC, riunisce per la prima volta allo stesso tavolo le tre principali potenze nucleari in un momento segnato da crisi internazionali aperte, tra cui la guerra in Ucraina, i conflitti in Medio Oriente e le tensioni commerciali e tecnologiche tra Washington e Pechino. Al trilaterale di oggi si parlerà di dazi, deterrenza nucleare, IA e anche di conflitti, primo fra tutti quello in Ucraina.
Il presidente statunitense ha avuto un incontro bilaterale con il leader russo a margine del vertice. Con Putin erano presenti il ministro degli Esteri russo Lavrov, il vicepremier Siluanov, il consigliere del Cremlino Ushakov e l'inviato speciale Dmitriev. La delegazione statunitense comprendeva il segretario di Stato Rubio e il ministro del Tesoro Bessent. Il summit è durato circa 40 minuti, poi Trump ha avuto un bilaterale con Xi Jinping. "Colpa di Obama se Cina e Russia si sono avvicinate" ha detto Trump prima dei summit, ribadendo che "Putin è un amico".
Il presidente cinese ha accolto ieri, personalmente, il leader statunitense all'aeroporto di Shenzhen con un abbraccio: un gesto dal carattere insolito sul piano diplomatico e protocollare. Poi la stretta di mano tra Trump e Putin in un clima di reciproca cordialità: si tratta del primo incontro dall'agosto 2025.
Per approfondire:
- Cina, Trump a Shenzhen accolto con un abbraccio da Xi Jinping. FOTO
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
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Concluso l'incontro bilaterale tra Trump e Xi
Il presidente statunitense Donald Trump ha concluso il suo incontro bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping. Lo riferisce la televisione di Stato cinese Cctv. L'incontro si è svolto a Shenzhen, nella Kylin Villa, a margine del vertice Apec.
Trump: "Con Xi rapporto personale eccellente, vogliamo rafforzare amicizia"
Donald Trump ha definito "eccellente" il rapporto personale instaurato con il presidente cinese Xi Jinping, auspicando che i due Paesi continuino a rafforzare la loro amicizia. "Il presidente Xi e io abbiamo costruito una relazione personale straordinaria", ha affermato Trump durante il bilaterale a Shenzhen, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il presidente statunitense ha ricordato la sua prima visita di Stato in Cina nel 2017, sottolineando come da allora il rapporto con Xi si sia consolidato. "Alcune persone non sono felici quando sentono questo, ma io sono molto contento. E alcune persone ne sono addirittura entusiaste", ha aggiunto. Secondo Trump, proseguire sulla strada della collaborazione e della fiducia reciproca è nell'interesse dei cittadini di entrambi i Paesi.
Trump: "Usa e Cina hanno guidato commercio e pace mondiale"
Stati Uniti e Cina hanno avuto un ruolo guida nel commercio internazionale e nella promozione della pace mondiale. Lo ha dichiarato Donald Trump durante il colloquio con Xi Jinping a Shenzhen, sottolineando la centralità dei rapporti tra le due maggiori economie mondiali. Lo riporta la Bbc. "Dal commercio agli investimenti, dalle questioni regionali alla pace mondiale, Stati Uniti e Cina hanno guidato la strada. Non c'è nessun altro posto che possa fare quello che possiamo fare noi", ha affermato Trump. Il presidente Usa ha inoltre parlato di "progressi significativi" nel miglioramento delle relazioni economiche nell'ultimo anno e mezzo. Tra i risultati raggiunti ha citato il Board of Trade, istituito durante la sua visita a Pechino dello scorso maggio, sostenendo che abbia contribuito a riequilibrare una relazione commerciale che in precedenza era, a suo giudizio, "fortemente sbilanciata".
Trump: "Con Xi rapporto eccezionale, alcuni non ne sono contenti"
"Il presidente Xi e io abbiamo instaurato un rapporto personale eccezionale". A dichiararlo, ricordando la sua prima visita di stato in Cina nel 2017, è stato il presidente americano Donald Trump. "Alcuni non ne sono contenti, ma io ne sono molto felice. Altri, invece, ne sono addirittura entusiasti". È nell'interesse dei cittadini di entrambi i Paesi "continuare a coltivare questa amicizia", ha aggiunto.
Il trilaterale nella villa di Shenzhen legata ai ricordi del padre da Xi
Non è soltanto una questione di protocollo diplomatico. La scelta della sede per lo storico incontro a tre tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, che sta ospitando in queste minuti anche il bilaterale tra lo statunitense e il cinese, ha anche un significato personale per il leader del Dragone. Come racconta la Cnn, i tre leader si riuniranno alla Kylin Villa, un resort di lusso affacciato su un lago e immerso nelle colline del distretto di Nanshan, a Shenzhen. Il complesso è infatti legato alla memoria del padre di Xi, Xi Zhongxun, che vi trascorse alcuni mesi prima di morire, nel maggio 2002, dopo una diagnosi di tumore. Xi Zhongxun, storico dirigente del Partito comunista e governatore del Guangdong, aveva una residenza a Shenzhen ed era particolarmente legato a quei luoghi. "Il paesaggio qui è bellissimo e l'aria è fresca, Xi Zhongxun amava molto questi posti", riportava nel 2013 il Quotidiano del Popolo, citando la sua biografia. La Kylin Villa, costruita nel 1997 e ristrutturata nel 2019, è una struttura riservata che in passato ha ospitato anche personalità internazionali. Tra queste Kim Jong Il, allora leader nordcoreano, durante una visita in Cina nel 2006.
Media: Trump ripreso con gli occhi chiusi durante l'intervento di Xi
Donald Trump è stato ripreso con gli occhi chiusi mentre il presidente cinese Xi Jinping interveniva alla sessione plenaria del vertice Apec a Shenzhen. A riferirlo è la Bbc, che ha pubblicato le immagini registrate durante l'incontro dei leader internazionali. Nel filmato, Trump appare seduto e immobile, con gli occhi chiusi, mentre Xi si rivolgeva ai presenti.
Cremlino: l'Ucraina è stata l'argomento principale dell'incontro tra Putin e Trump
L'Ucraina è stata, probabilmente, uno degli argomenti principali dell'incontro bilaterale tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump, ha dichiarato ai media il consigliere della presidenza russa Yuri Ushakov. "Sì, si può dire si", ha affermato il consigliere del Cremlino, rispondendo a una domanda sul fatto che l'Ucraina fosse l'argomento principale dell'incontro tra Putin e Trump, dopo aver sottolineato che in ogni caso il colloquio "è stato di natura preparatoria per il vertice trilaterale" con il leader cinese Xi Jinping.
Trump: "Usa-Cina concordano, Iran non può avere arma nucleare"
"Sia gli Stati Uniti sia la Cina hanno interesse a garantire che l'energia transiti attraverso lo Stretto di Hormuz e che l'Iran non possa dotarsi di un'arma nucleare". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Shenzhen. "Ne siamo entrambi fermamente convinti, su tutti e due i punti", ha aggiunto.
Putin: "Trump, io e Xi vogliamo che guerra finisca"
"Vogliamo entrambi aiutare a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Credo di poter parlare a nome di tutti e due". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Shenzhen, a margine del vertice Apec. "Ogni mese vengono uccise 25.000 persone, per lo più soldati", ha aggiunto Trump. "Il presidente Putin arrivera' qui tra poco e avremo un incontro a tre".
Cremlino: l'incontro con Trump è andato bene, Putin di ottimo umore
Durante l'incontro bilaterale durato "35-40 minuti", il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump hanno discusso della risoluzione del conflitto ucraino e delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Yury Ushakov, sottolineando che "è stato un buon incontro". "Abbiamo discusso dei preparativi per il vertice trilaterale e di alcune questioni relative alle nostre relazioni bilaterali. Naturalmente, abbiamo toccato direttamente la questione della risoluzione del conflitto ucraino", ha affermato Ushakov, citato da Tass. Secondo il consigliere, Putin è apparso di "ottimo umore" dopo l'incontro con il suo omologo americano.
Trump a Xi: "Puntiamo a riequilibrare rapporti commerciali"
"Puntiamo a riequilibrare i rapporti commerciali con la Cina". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Shenzhen, a margine del vertice Apec.
Media: iniziato l'incontro tra Xi e Trump
Iniziato a Shenzen l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump. Lo riporta Xhinua.
Trump dopo l'incontro con l'"amico" Putin va verso la sede del trilaterale
Il corteo presidenziale di Trump ha lasciato la sede del vertice Apec, dove ha avuto un incontro bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin in direzione del luogo dove avverranno il colloquio con Xi Jinping e il trilaterale trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Cina. Secondo quanto riportato dalla Tass, Putin e Trump non hanno rilasciato dichiarazioni congiunte ai media al termine del loro incontro bilaterale al vertice Apec.
Putin e Trump si salutano in inglese all'avvio del bilaterale a Shenzhen
Vladimir Putin e Donald Trump si sono scambiati brevi battute in inglese all'inizio del loro incontro bilaterale a Shenzhen, in Cina. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. I due presidenti si sono salutati cordialmente. "Nice to see you", ha detto Trump, mentre Putin ha risposto "Thank you". Durante la stretta di mano, il presidente statunitense si è inoltre avvicinato all'orecchio del leader russo, sussurrandogli alcune parole. Putin ha risposto affermativamente. I due leader hanno quindi raggiunto i rispettivi posti per dare inizio all'incontro.
Concluso l'incontro Trump-Putin, è durato circa 40 minuti
È durato circa 40 minuti il colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina. Lo riferisce la Cnn, secondo cui Trump è stato visto lasciare l'area in cui i due leader avevano parlato. La Casa Bianca aveva descritto l'incontro come un "pull-aside", una definizione che indica un breve colloquio informale a margine di un altro appuntamento, meno formale rispetto a un incontro bilaterale.
Media: Russia con la valigetta dei codici nucleari a Shenzen
Una valigetta che conterrebbe i codici nucleari russi è stata mostrata pubblicamente a Shenzhen, dove i leader mondiali sono riuniti per il vertice regionale dell'Apec. A trasportarla era un collaboratore del presidente Vladimir Putin, secondo quanto riferito dalla Cnn sulla base di un'interazione ripresa dai media statali russi. La presenza della valigetta rappresenta un'insolita dimostrazione pubblica delle capacità nucleari di Mosca alla vigilia dell'incontro trilaterale tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump, un vertice senza precedenti tra i leader delle tre potenze dotate di armi atomiche. Non si tratta dell'unico segnale militare arrivato dalla Russia negli ultimi giorni. Il Giappone ha denunciato il passaggio di due velivoli sospettati di appartenere all'aeronautica russa nel proprio spazio aereo, mentre Taiwan ha segnalato l'ingresso di due aerei militari russi nella propria zona di identificazione della difesa aerea. Poche ore dopo l'episodio segnalato da Taipei, immagini satellitari hanno inoltre mostrato due bombardieri strategici russi Tu-95, capaci di trasportare armi nucleari, parcheggiati all'aeroporto di Da Nang, in Vietnam. I velivoli erano accompagnati da due aerei da trasporto militare Il-76. Una presenza insolita per Mosca in una regione distante dal teatro della guerra in Ucraina.
Trump: "Colpa di Obama se Russia e Cina si sono avvicinate"
"Perché lavorano insieme, hanno instaurato un rapporto. Un rapporto che non avrebbe mai dovuto essere consentito". Così Donald Trump ha risposto a Fox News sul vantaggio di incontrare insieme sia il presidente cinese Xi Jinping sia quello russo Vladimir Putin, a poche ore dal trilaterale dei leader a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. "Erano nemici naturali: è stato Obama, non Biden, a spingerli l'uno verso l'altro. Li ha uniti per via dell'energia. È stata l'energia a farli avvicinare, perché la Cina ne ha bisogno. E hanno anche bisogno di territorio", ha aggiunto Trump, incolpando l'ex presidente dem Barack Obama.
Tass: al bilaterale Trump-Putin presenti Lavrov, Siluanov, Ushakov e Dmitriev
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, il vicepremier e ministro delle Finanze Anton Siluanov, il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov e l'inviato speciale Kirill Dmitriev hanno preso parte all'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump, secondo quanto riferito da un corrispondente della Tass. La delegazione statunitense comprende il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro del Tesoro Scott Bessent. Il colloquio tra i due leader si svolge a Shenzhen, a margine del vertice Apec, e precede l'incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.
Trump: "Xi è un grande leader"
Donald Trump ha definito Xi Jinping "un grande leader" dopo l'accoglienza ricevuta dal presidente cinese all'aeroporto di Shenzhen, in occasione della visita in Cina per il vertice Apec, dove i due leader si sono salutati con una stretta di mano e un breve abbraccio. Lo riporta il Guardian. "È un grande presidente, uno dei grandi presidenti della Cina", ha detto Trump, sottolineando di aver apprezzato la cerimonia organizzata da Pechino. "Lo sfarzo, la bellezza, la solennità, le migliaia di persone, i bambini, i soldati: è stato un grande segno di rispetto e lo apprezzo", ha aggiunto, definendo l'accoglienza "una grande vittoria per noi, ma anche per la Cina".
Putin stringe la mano a Rubio e Bessent durante l'incontro con Trump
Il presidente russo Vladimir Putin ha stretto la mano al segretario di Stato statunitense Marco Rubio e al segretario al Tesoro Scott Bessent, presenti all'incontro con il presidente Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. Il breve faccia a faccia tra Trump e Putin si svolge a margine del vertice Apec, prima dell'incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.
Trump: "Con Xi breve accenno su situazione Mr. Nvidia, una vera tragedia"
Donald Trump ha detto di aver accennato brevemente alla situazione dell'ex ceo di Nvidia Jensen Huang, durante un colloquio avuto mercoledì con Xi a Shenzhen, a margine dell'Apec, definendola una tragedia. "Non ne abbiamo discusso in modo approfondito. Potrei avervi fatto solo un breve accenno, perché è una vera tragedia. È una tragedia. È un uomo così brillante", ha detto Trump, parlando con Fox News, in merito all'uscita di Huang da Nvidia, dimessosi in seguito ad alcune rivelazioni su relazioni extraconiugali, tra cui un legame con l'imprenditrice cinese Alice Huang, sospettata di essere una spia di Pechino.
Xi, Trump e Putin insieme nella foto di famiglia al vertice Apec
Putin: "Russia leader nel nucleare civile, pronti a cooperare con Apec"
La Russia è pronta a rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'Asia-Pacifico nei settori ad alta intensità tecnologica, a partire dall'energia nucleare per usi pacifici. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla sessione plenaria del vertice Apec a Shenzhen, secondo quanto riferito dall'agenzia russa Tass. "La Russia è interessata alla più stretta cooperazione possibile con i partecipanti al forum nei settori ad alta intensità scientifica. Questo vale in particolare per l'uso pacifico dell'energia nucleare, ambito nel quale non solo occupiamo una posizione di primo piano, ma siamo anche attivamente presenti nella regione con numerosi partner", ha affermato Putin.
Trump: "Per la deterrenza nucleare bastano dieci testate"
Bastano circa dieci testate nucleari". Donald Trump ridimensiona così la necessità di mantenere enormi arsenali atomici, evocando la possibilità di affrontare il tema della denuclearizzazione nei suoi incontri a margine del vertice Apec in Cina. In un'intervista a Fox News trasmessa, citata dalla Cnn, il presidente Usa ha auspicato che Russia e Cina rinuncino al potenziamento dei rispettivi arsenali nucleari, ma riconosce le difficoltà di raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione. "Mi piacerebbe che non lo facessero", ha detto Trump riferendosi alla crescita degli arsenali di Mosca e Pechino, aggiungendo che la Cina, terza potenza nucleare mondiale dopo Russia e Usa, sta accelerando la costruzione di nuove armi. Il presidente ha ipotizzato che un eventuale accordo potrebbe prevedere anche una riduzione dell'arsenale statunitense di 2.000 testate. "In realtà ne bastano circa dieci, se volete sapere la verità", ha affermato, sottolineando la potenza distruttiva degli armamenti nucleari. Trump ha tuttavia ammesso che convincere le altre potenze a ridurre i propri arsenali rappresenta una sfida: "È una cosa difficile da fare per me, e probabilmente lo è anche per loro".
Trump: "Con Putin un ottimo rapporto da molti anni"
Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina, prima dell'inizio del loro bilaterale, attualmente in corso, e del successivo colloquio trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping. I due leader si sono stretti la mano, con il presidente statunitense che ha sottolineato di avere con il capo del Cremlino "un ottimo rapporto da molti anni". Lo riferisce Sky News. "Ci conosciamo da molto tempo e penso che da questo incontro possano venire fuori molte cose meravigliose, o almeno che possa essere un inizio", ha dichiarato Trump.