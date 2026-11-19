A Shenzhen, nel sud della Cina, è il giorno del primo storico vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. L’incontro, a margine del vertice APEC, riunisce per la prima volta allo stesso tavolo le tre principali potenze nucleari in un momento segnato da crisi internazionali aperte, tra cui la guerra in Ucraina, i conflitti in Medio Oriente e le tensioni commerciali e tecnologiche tra Washington e Pechino. Al trilaterale di oggi si parlerà di dazi, deterrenza nucleare, IA e anche di conflitti, primo fra tutti quello in Ucraina.

Il presidente statunitense ha avuto un incontro bilaterale con il leader russo a margine del vertice. Con Putin erano presenti il ministro degli Esteri russo Lavrov, il vicepremier Siluanov, il consigliere del Cremlino Ushakov e l'inviato speciale Dmitriev. La delegazione statunitense comprendeva il segretario di Stato Rubio e il ministro del Tesoro Bessent. Il summit è durato circa 40 minuti, poi Trump ha avuto un bilaterale con Xi Jinping. "Colpa di Obama se Cina e Russia si sono avvicinate" ha detto Trump prima dei summit, ribadendo che "Putin è un amico".

Il presidente cinese ha accolto ieri, personalmente, il leader statunitense all'aeroporto di Shenzhen con un abbraccio: un gesto dal carattere insolito sul piano diplomatico e protocollare. Poi la stretta di mano tra Trump e Putin in un clima di reciproca cordialità: si tratta del primo incontro dall'agosto 2025.

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