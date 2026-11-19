Una valigetta che conterrebbe i codici nucleari russi è stata mostrata pubblicamente a Shenzhen, dove si sono incontrati in uno storico trilaterale i presidenti di Russia, Usa e Cina. Nel filmato della televisione di Stato russa, un giornalista chiede a un ufficiale della Marina se la valigetta che sta trasportando sia quella nucleare, ricevendo una conferma

Una valigetta che conterrebbe i codici nucleari russi è stata mostrata pubblicamente a Shenzhen, dove i leader mondiali sono riuniti per il vertice regionale dell'Apec e dove si sono incontrati in uno storico trilaterale Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping (IL LIVEBLOG). A trasportarla era un collaboratore del presidente russo, come si evince da un'interazione ripresa dai media statali russi.

Il filmato della televisione russa

Nel filmato della televisione di Stato russa, un giornalista chiede a un ufficiale della Marina se la valigetta che sta trasportando sia quella nucleare, ricevendo una risposta affermativa. Il dispositivo, noto come Cheget, consente al presidente russo di impartire l'ordine per un attacco nucleare ed è tradizionalmente portato da un ufficiale della Marina. Le immagini di questo strumento sono piuttosto rare e la presenza della valigetta rappresenta un'insolita dimostrazione pubblica delle capacità nucleari di Mosca, in occasione dell'incontro trilaterale tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump: un vertice senza precedenti tra i leader delle tre potenze dotate di armi atomiche (LE FOTO).