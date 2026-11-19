Una valigetta che conterrebbe i codici nucleari russi è stata mostrata pubblicamente a Shenzhen, dove si sono incontrati in uno storico trilaterale i presidenti di Russia, Usa e Cina. Nel filmato della televisione di Stato russa, un giornalista chiede a un ufficiale della Marina se la valigetta che sta trasportando sia quella nucleare, ricevendo una conferma
Una valigetta che conterrebbe i codici nucleari russi è stata mostrata pubblicamente a Shenzhen, dove i leader mondiali sono riuniti per il vertice regionale dell'Apec e dove si sono incontrati in uno storico trilaterale Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping (IL LIVEBLOG). A trasportarla era un collaboratore del presidente russo, come si evince da un'interazione ripresa dai media statali russi.
Il filmato della televisione russa
Nel filmato della televisione di Stato russa, un giornalista chiede a un ufficiale della Marina se la valigetta che sta trasportando sia quella nucleare, ricevendo una risposta affermativa. Il dispositivo, noto come Cheget, consente al presidente russo di impartire l'ordine per un attacco nucleare ed è tradizionalmente portato da un ufficiale della Marina. Le immagini di questo strumento sono piuttosto rare e la presenza della valigetta rappresenta un'insolita dimostrazione pubblica delle capacità nucleari di Mosca, in occasione dell'incontro trilaterale tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump: un vertice senza precedenti tra i leader delle tre potenze dotate di armi atomiche (LE FOTO).
I segnali di forza di Mosca
Non si tratta dell'unico segnale militare arrivato dalla Russia negli ultimi giorni. Il Giappone ha denunciato il passaggio di due velivoli sospettati di appartenere all'aeronautica russa nel proprio spazio aereo, mentre Taiwan ha segnalato l'ingresso di due aerei militari russi nella propria zona di identificazione della difesa aerea. Poche ore dopo l'episodio segnalato da Taipei, immagini satellitari hanno inoltre mostrato due bombardieri strategici russi Tu-95, capaci di trasportare armi nucleari, parcheggiati all'aeroporto di Da Nang, in Vietnam. I velivoli erano accompagnati da due aerei da trasporto militare Il-76. Una presenza insolita per Mosca in una regione distante dal teatro della guerra in Ucraina.
Approfondimento
Trump-Putin-Xi, vertice chiuso: "Pace, responsabilità condivisa". LIVE
©Getty
Cina, trilaterale Xi-Trump-Putin: le immagini dello storico incontro
I leader di Usa, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen per un faccia a faccia con al centro diversi temi: dai dazi alla deterrenza nucleare, fino all'IA e sullo sfondo anche i conflitti, primo fra tutti quello in Ucraina