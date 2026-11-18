Il presidente degli Stati Uniti è arrivato in Cina in vista del vertice trilaterale con il presidente cinese e il leader russo Vladimir Putin. Xi ha accolto personalmente il tycoon all'aeroporto di Shenzhen, abbracciandolo in un gesto insolito sul piano diplomatico e protocollare
- Donald Trump è arrivato in Cina per partecipare al vertice trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin. L'incontro tra i tre è atteso domani a margine degli appuntamenti in programma a Shenzhen.
- Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto personalmente Donald Trump all'aeroporto di Shenzhen. Secondo la Cnn, durante la sua permanenza alla guida della Cina, Xi non si era mai recato in aeroporto per ricevere un presidente degli Stati Uniti. Nella tradizione diplomatica cinese, infatti, il capo dello Stato generalmente non accoglie personalmente gli ospiti in arrivo.
- La presenza di Xi sulla pista, con il tappeto rosso steso per l'occasione, viene letta dall'emittente statunitense come un segnale dell'importanza attribuita da Pechino alle relazioni bilaterali con Washington. Il gesto rappresenta anche una reciprocità rispetto all'accoglienza riservata da Trump a Xi durante la visita del presidente cinese negli Stati Uniti a settembre, quando il leader Usa lo aveva ricevuto personalmente al suo arrivo.
- Xi ha abbracciato il leader statunitense sulla pista. Diversi media e analisti hanno sottolineato il carattere insolito del gesto sul piano diplomatico e protocollare.
- Xi Jinping ha espresso a Trump l'auspicio di costruire un rapporto "costruttivo e strategicamente stabile" tra Cina e Stati Uniti, fondato sul rispetto reciproco, sull'equità e sulla reciprocità. Lo riferisce l'agenzia Xinhua, citando le parole pronunciate da Xi durante l'accoglienza del presidente statunitense all'aeroporto di Shenzhen.
- Il leader cinese ha detto di attendersi uno scambio approfondito di vedute sulle principali questioni relative alle relazioni bilaterali, alla cooperazione nell'Asia-Pacifico e agli equilibri globali. L'incontro precede i colloqui formali tra i due presidenti, in programma domani, e il vertice trilaterale con il presidente russo Vladimir Putin.