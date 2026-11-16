Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si vedranno domani, 19 novembre, in un primo, storico, incontro in formato trilaterale a Shenzen, in Cina, a margine del 34esimo vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC 2026 , al via da oggi. Come riferisce la Casa Bianca, tra i possibili temi al centro del confronto i presidenti di Cina, Stati Uniti e Federazione Russa discuteranno del conflitto in Iran (USA-IRAN: LO SPECIALE) . Dal tavolo sarebbe invece esclusa la guerra in Ucraina (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: LO SPECIALE) , sulla quale nel frattempo proseguono i colloqui diplomatici .

Funzionario Usa: "Possibile confronto su rispettivi arsenali nucleari"

Secondo un alto funzionario Usa, i tre leader potrebbero intavolare discussioni da vicino sui rispettivi arsenali nucleari a quasi dieci mesi dalla scadenza del trattato tra Washington e Mosca sul controllo degli armamenti atomici. Dopo oltre mezzo secolo, lo scorso febbraio sono decadute le ultime barriere vigenti tra i due Paesi che ad oggi detengono il maggior numero di testate al mondo, circa 5mila ciascuno. Al momento della scadenza dell'intesa, nota come "New Start", Trump aveva rifutato la proposta di proroga di un anno avanzata dall'omologo russo, chiedendo al contrario di aprire ad un'intesa "nuova, migliorata e modernizzata" che includesse anche la Cina. "Secondo il presidente Trump, la proliferazione rappresenta un grave pericolo", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Olivia Wales, parlando con i giornalisti. Secondo stime del Pentagono, Pechino possiede circa 600 testate, una spoprozione tale che Xi, in veste di "padrone di casa", sarebbe poco propenso a riaprire il dossier. Per il funzionario Usa, Trump riconosce la complessità vista dall'ottica cinese e per Pechino l'incontro potrebbe rappresentare l'occasione per "sedersi al tavolo dei grandi". Discussioni che tuttavia non dovrebbero sfociare nell'annuncio di un nuovo accordo. "Definirei questo incontro come un punto di avvio, una prima conversazione quantomeno al livello di leader tra questi Paesi", dice un funzionario citato dalla Cnn.

Controllo armamenti, Kagan: "Prospettiva che i cinesi detestano"

Secondo Edgard Kagan del Center for Strategic and International Studies, un possibile rilancio da parte di Stati Uniti e Russia di un nuovo accordo sul controllo degli armamenti nucleari "è una prospettiva che i cinesi detestano". "Per Pechino ciò implicherebbe l'accettazione di una narrazione che li dipinge come una grande potenza nucleare, soggetta a restrizioni analoghe a quelle delle altre due", sottolinea alla Reuters l'ex alto funzionario dell'amministrazione Biden per l'Asia orientale.