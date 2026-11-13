Nvidia, ex Ceo fuori. Intelligence Usa: non certi Alice Huang sia spia

Jensen Huang si è dimesso a seguito della rivelazione di due relazioni extraconiugali, di cui una con Alice Huang, top executive cinese di Megaspeed, società basata a Singapore, sospettata di essere una spia di cinese. Intanto, emerge che gli 007 americani stanno ancora cercando di comprendere la natura del legame tra l'uomo e la presunta spia cinese. Da quanto trapelato Jensen Huang ha accettato di testimoniare al Congresso

Continua a far discutere il caso di Nvidia e del suo, ormai ex, amministratore delegato Jensen Huang. L’uomo si è dimesso a seguito della rivelazione di due relazioni extraconiugali, di cui una con Alice Huang, top executive cinese di Megaspeed, società basata a Singapore, sospettata di essere una spia di cinese . Ed emerge che l’intelligence americana sta ancora cercando di comprendere la natura del legame tra Jensen Huang e la presunta spia cinese. Secondo quanto riferito alla Cnn da diverse fonti, le informazioni raccolte finora sul suo conto non dimostrano che abbia agito come spia di Pechino. Intanto, da quanto trapelato, Jensen Huang ha accettato di testimoniare al Congresso prima della festività del Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento (che cade il 26 novembre).

Nvidia ha bruciato oltre 400 miliardi da inizio settimana

Ieri intanto Nvidia ha chiuso al Nasdaq con un tonfo del 4,34%, a 166,19 dollari, portando le perdite all'11% dall'inzio della settimana, innescate proprio dai report sulle relazioni extraconiugali di Jensen Huang. La società ha bruciato da lunedì più di 400 miliardi di dollari di valore di mercato.

Il futuro di Nvidia

Le dimissioni di Huang hanno innescato una delicata successione. Il board di Nvidia ha designato Colette Kress, da 13 anni a capo del controllo delle finanze del gruppo, ceo ad interim, in vista della selezione di candidati per la carica sul fronte sia interno sia esterno. Il presidente Donald Trump, intanto, ha voluto dire la sua: "Ora che il ceo di Nvidia Jensen Huang, che ha svolto un lavoro fantastico, si è dimesso, c'è un solo uomo in grado di prendere il suo posto: Tim Cook di Apple. Una leggenda che ne sostituisce un'altra!". Intanto, sempre dagli Usa è arrivata la notizia che il segretario statunitense al Commercio Howard Lutnick testimonierà, prima del Congresso, proprio sul caso Nvidia. Lutnick è finito al centro dell’attenzione perché, prima che l'amministrazione Trump desse il via libera a Nvidia per la vendita di chip avanzati alla Cina, il Dipartimento aveva l'obbligo di esaminare le aziende dal punto di vista dei rischi per la sicurezza nazionale.

Riflettori su Singapore e Malesia su catena globale chip

La bufera che ha investito Nvidia ha acceso anche i riflettori sul ruolo di Singapore e della Malesia nella catena globale dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale. Come evidenzia un'analisi di Nikkei Asia, i due Paesi del Sud-Est asiatico - diventati negli ultimi anni mete privilegiate per miliardi di dollari di investimenti in data center e infrastrutture cloud - si trovano ora sotto la lente di Washington per il rischio di essere utilizzati come snodi di transito e noleggio di potenza di calcolo verso la Cina. Al centro dell'attenzione ci sono le forniture miliardarie di chip avanzati destinate a società con sede a Singapore, come Megaspeed, e installate in centri dati oltreconfine in Malesia.