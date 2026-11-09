Introduzione
Nvida ha deciso di aprire un’indagine interna su Jensen Huang: il suo co-fondatore e amministratore delegato è finito al centro di una intricata storia di spionaggio, relazioni e tradimenti che ha come ingredienti la corsa all’intelligenza artificiale e il rapporto tra Cina e Stati Uniti. Ma che cosa è successo, e cosa sappiamo della spy story che sta agitando la politica degli Usa?
Quello che devi sapere
Che cosa è successo
La vicenda è emersa per la prima volta a fine ottobre, quando il New York Times ha rivelato in una inchiesta esclusiva che Jensen Huang - amministratore delegato e co-fondatore di Nvidia, una delle più importanti società del mondo nel campo della produzione di semiconduttori e chip per l’intelligenza artificiale - era finito nelle mire di una presunta spia cinese. Nel dettaglio Huang aveva intrecciato uno stretto rapporto con una cittadina della Cina e acquirente di chip, che secondo le autorità degli Stati Uniti stava raccogliendo intelligence per Pechino. Per approfondire quanto avvenuto, però, è necessario conoscere l’identità dei due soggetti della storia.
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Chi è la spia cinese
Secondo quanto svelato dal New York Times, la donna - nota come Alice Huang - nella sua biografia afferma di aver lavorato in Cina prima di diventare una top manager in una società di data center con sede a Singapore, Megaspeed. Quella stessa società è diventata la principale acquirente di Nvida nel Sud-est asiatico: da luglio del 2024 ha infatti comprato quasi 5 miliardi di dollari in chip. Il mese scorso Jensen Huang aveva assicurato che non ci fosse nulla di problematico nel suo rapporto con Alice Huang, e che le sue interazioni con la donna fossero legate all’azienda di Singapore ed erano “del tutto normali”.
Chi è Jensen Huang
Jensen Huang è, come detto, l’amministratore delegato e co-fondatore di Nvidia. Nato a Taiwan e trasferitosi da bambino negli Stati Uniti, è sposato dal 1985 con Lori. Lo stesso Huang ha dato credito alla moglie come la ragione che gli ha permesso di costruire la società. I due figli della coppia lavorano entrambi per Nvidia. Negli ultimi anni l’azienda è diventata una delle più quotate al mondo, in particolare per i chip prodotti che sono al centro del boom dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Huang è diventato un volto noto della società americana e anche un alleato di Donald Trump.
L’inizio della vicenda
Chiarita l’identità dei soggetti di questa vicenda, è possibile approfondire quanto avvenuto negli ultimi anni: Megaspeed è nata nel 2023, quando una società cinese di gaming online ha separato la propria sussidiaria a Singapore. Poco prima, il governo americano aveva emesso il primo bando alla vendita di chip destinati all’IA per Pechino. In quel momento, Alice Huang era indicata come managing director della società e poco dopo come amministratrice delegata. Megaspeed come detto ha iniziato a comprare ingenti quantità di chip da Nvidia, e in quel periodo la donna e Jensen Huang avrebbero iniziato a passare del tempo insieme.
L’indagine degli 007 sul rapporto
Il loro rapporto, spiega ancora il New York Times, è diventato motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti, che già erano in allerta per gli ingenti ordini fatti da Megaspeed. Il governo ha dunque iniziato a sorvegliare Alice Huang più di un anno fa, e nel corso del tempo hanno raccolto informazioni: ufficiali che hanno avuto accesso all’intelligence hanno detto di essere sicuri che tra i due ci fosse una relazione. E la scorsa primavera Marco Rubio, il segretario di Stato, ha stilato un memo classificato sul caso in cui veniva indicato che Alice Huang era stata reclutata dal ministero della Sicurezza di Stato della Cina per prendere di mira Jensen Huang.
La confessione di Jensen Huang
Si arriva così alle ultime settimane, quando la notizia della sorveglianza messa in atto dall’intelligence americana sulle operazioni di Alice Huang è diventata di dominio pubblico. E la volontà del Congresso di convocare Jensen Huang per testimoniare su quanto avvenuto, forse sotto giuramento, ha azzerato lo spazio di movimento del manager di Nvidia: l’amministratore delegato ha ammesso di essere stato infedele alla moglie e in un messaggio ai dipendenti ha scritto: “Devo alla mia famiglia e a tutti voi delle scuse”.
L’indagine del board di Nvidia
Intanto il consiglio di amministrazione di Nvidia, come detto all’inizio, ha aperto un'indagine su Jensen Huang e la sua relazione con la donna. Per il board comunque "non ci sono ragioni per ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti di Nvidia siano stati compromessi”, ma “esamineremo tutte le informazioni disponibili”. Nella nota dell’azienda si è poi precisato che Huang "sostiene l'indagine e si è impegnato a cooperare". L'amministratore delegato resterà in carica durante gli accertamenti: “La notizia non rallenterà Nvidia. Jensen è impegnato a continuare a guidarla come Ceo senza interruzioni", ha detto un portavoce della società.
Le reazioni di Megaspeed e della Cina
L’azienda di Singapore coinvolta in questa vicenda, Megaspeed, ha fatto sapere di "non essere interessata a processi mediatici" basati "sul nulla”. Mentre la Cina ha definito ancora una volta "prive di fondamento" le notizie di stampa. “Ci siamo già espressi in merito. La storia di un presunto spia cinese non è altro che diffamazione e calunnia priva di fondamento", ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese, durante un incontro con la stampa.
La difesa da parte di Trump
A difendere Jensen Huang è stato il presidente degli Stati Uniti in persona: "Non ho parlato" con l'amministratore delegato di Nvidia, ma "è una brava persona, ha fatto un lavoro fantastico per il nostro Paese", ha detto Donald Trump. Il tycoon ha aggiunto che lo porterebbe con sé nel suo viaggio in Asia, ma ha detto di non sapere "se verrà". Inoltre Trump ritiene che Jensen Huang dovrebbe restare alla guida dell’azienda: a chi lo interrogava al riguardo, il presidente ha replicato: "Sì, sicuramente".
Il nodo della sicurezza nazionale
Michael McCaul, parlamentare repubblicano del Texas e vicepresidente del comitato per la Sicurezza interna della Camera dei Rappresentati, ha commentato su X: “Questa è una classica mossa da manuale del Partito Comunista Cinese. Gli Stati Uniti dovrebbero immediatamente sospendere l’invido di chip avanzati per l’IA verso la Cina finché non sarà chiarita definitivamente questa vicenda e finché non sarà garantito che la nostra sicurezza nazionale non è stata minata”.
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