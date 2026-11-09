Il loro rapporto, spiega ancora il New York Times, è diventato motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti, che già erano in allerta per gli ingenti ordini fatti da Megaspeed. Il governo ha dunque iniziato a sorvegliare Alice Huang più di un anno fa, e nel corso del tempo hanno raccolto informazioni: ufficiali che hanno avuto accesso all’intelligence hanno detto di essere sicuri che tra i due ci fosse una relazione. E la scorsa primavera Marco Rubio, il segretario di Stato, ha stilato un memo classificato sul caso in cui veniva indicato che Alice Huang era stata reclutata dal ministero della Sicurezza di Stato della Cina per prendere di mira Jensen Huang.