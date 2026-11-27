Introduzione
Due dipendenti della società Rheinmetall Italia, impegnati in attività di manutenzione presso una base militare del Paese, hanno perso la vita, colpiti dalle schegge di alcuni droni in un raid attribuito dalle autorità locali all’Iran. Teheran nega il suo coinvolgimento e si dice pronta ad una commissione d'inchiesta congiunta. Antonio Saccoccio (65 anni) e Emanuele Lo Russo (36), entrambi originari del Lazio, erano esperti del sistema di difesa Skyguard. Ora si valuta l'innalzamento delle misure di sicurezza del contingente italiano impegnato tra Tripoli e Misurata.
Quello che devi sapere
La dinamica
Secondo quanto ricostruito dal ministero della Difesa del Kuwait, le forze armate locali hanno rilevato la presenza di "droni ostili" nello spazio aereo nazionale; l'aggressione (attribuita all’Iran), prosegue lo statement, ha preso di mira "un sito vitale", provocando la caduta di schegge che hanno colpito quattro persone. Due cittadini italiani sono morti, mentre un kuwaitiano ed un pachistano sono rimasti feriti.
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Le vittime italiane
I due tecnici italiani rimasti uccisi in Kuwait erano Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Lavoravano per Rheinmetall Italia ed erano impegnati a fare manutenzione ai radar del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Si tratta di sistemi prodotti da Rheinmetall, azienda che da anni fornisce le proprie batterie difensive al Paese del Golfo.
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Chi erano Saccoccio e Lo Russo
Saccoccio era uno dei veterani dell'azienda. Vicino all'età della pensione, aveva alle spalle una lunga esperienza in fabbrica e una profonda conoscenza delle attività tecniche legate ai sistemi di difesa prodotti da Rheinmetall. Lo Russo, invece, lavorava per la società dal luglio 2023.
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Rheinmetall: “Colleghi di grande valore”
"Il Gruppo Rheinmetall è in profondo lutto. Due colleghi sono rimasti vittime di un attacco con droni in Kuwait. Il nostro pensiero va alle loro famiglie. Due dipendenti di grande valore hanno perso la vita mentre svolgevano le loro mansioni professionali, fornendo supporto tecnico ai sistemi di difesa aerea”, ha scritto Rheinmetall in uno statement. "La protezione della popolazione del Paese era per loro una questione di fondamentale importanza. La direzione aziendale e l'intero personale sono profondamente addolorati per la perdita dei nostri colleghi. Ci uniamo al dolore dei familiari".
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Il rimpallo delle accuse
Le autorità locali hanno subito indicato l’Iran come responsabile dell’attacco. E Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani inizialmente ha annunciato: "Ci lamenteremo con l'ambasciata dell'Iran per quello che è successo". Ma Teheran ha respinto in modo "categorico e assoluto" responsabilità. Il portavoce delle forze armate, il generale Abolfazl Shekarchi, ha dichiarato che "nessuna operazione militare o offensiva è stata condotta dalle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran nella regione, tali accuse vanno interpretate come un pretesto per celare una perdurante malevolenza e come un tentativo di esacerbare l'instabilità nell’area”.
Tajani: “Iran nega, pronto a commissione d'inchiesta congiunta”
Il titolare della Farnesina ha quindi detto di aver parlato con il ministro degli Esteri dell'Iran, “il quale mi ha detto che il drone non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall'Iran. Ha parlato anche con il ministro degli Esteri del Kuwait, dagli accertamenti che sono stati fatti il drone è costruito in Iran e sappiamo che ci sono anche tante milizie proxy dell'Iran che utilizzano questi droni”, come ad esempio gli Houthi o anche fazioni filo-iraniane nel vicino Iraq. “Il ministro degli Esteri iraniano ha detto che è pronto anche a partecipare ad una commissione d'inchiesta congiunta per stabilire di chi è la responsabilità nel lancio del drone che ha portato alla morte di due nostri concittadini".
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Teheran punta il dito sull’Ucraina
L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando fonti di sicurezza e il parere di un esperto di questioni internazionali, afferma che Teheran riterrebbe l'attacco in Kuwait una operazione 'false flag', probabilmente condotta dall’Ucraina.
Perché il Kuwait
Il Kuwait, come gli altri Paesi del Golfo che ospitano presenze militari americane, è diventato un obiettivo per l'Iran dopo la guerra scatenata da Israele e Usa la scorsa primavera. L'allarme nel Paese si era alzato ulteriormente pochi giorni fa: lo scorso 17 novembre l'esercito kuwaitiano ha informato di aver contrastato attacchi di droni. E l'esercito iraniano aveva subito rivendicato l'azione, spiegando di aver attaccato la base aerea di Ali al-Salem, dove opera anche l'Aeronautica americana e fino a pochi mesi fa - prima del conflitto con l'Iran - c'era anche il contingente italiano con poco più di 200 effettivi. Poi erano stati trasferiti altrove per metterli in sicurezza.
I sistemi di difesa
Proprio per contrastare la minaccia dei droni, il Kuwait ospita sofisticati sistemi controaerei. Tra questi lo Skyguard di Rheinmetall Italia, che si compone di mitragliere, missili e radar per intercettare e neutralizzare gli sciami 'low cost' prodotti dall'Iran. Si tratta di sistemi che hanno bisogno di continua manutenzione e per questo il Kuwait si avvaleva dei tecnici forniti direttamente dall'azienda sulla base di un contratto stipulato.
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