Il titolare della Farnesina ha quindi detto di aver parlato con il ministro degli Esteri dell'Iran, “il quale mi ha detto che il drone non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall'Iran. Ha parlato anche con il ministro degli Esteri del Kuwait, dagli accertamenti che sono stati fatti il drone è costruito in Iran e sappiamo che ci sono anche tante milizie proxy dell'Iran che utilizzano questi droni”, come ad esempio gli Houthi o anche fazioni filo-iraniane nel vicino Iraq. “Il ministro degli Esteri iraniano ha detto che è pronto anche a partecipare ad una commissione d'inchiesta congiunta per stabilire di chi è la responsabilità nel lancio del drone che ha portato alla morte di due nostri concittadini".

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