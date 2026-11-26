L'episodio risale al 9 novembre e, secondo quanto ricostruito dal The i Paper, avrebbe coinvolto crica 140 aerei civili. Per circa venti minuti, dalle 18:08, decine di equipaggi hanno perso il riferimento dei sistemi satellitari utilizzati per misurazione posizione e quota. Il quotidiano ha identificato tra i voli interessati quello Ryanair da Edimburgo a Roma, un aereo EasyJet da Manchester a Hurghada e un British Airways da Heathrow a Stoccolma. Diversi velivoli sono stati costretti a ricorrere a una procedura di atterraggio assistite, mentre i piloti del volo diretto a Fiumicino hanno continuato la navigazione utilizzando i sistemi inerziali di riserva.

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