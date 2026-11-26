Introduzione
Un volo Ryanair partito da Edimburgo e diretto a Roma Fiumicino si è ritrovato improvvisamente senza il supporto del sistema Gps mentre sorvolava il Nord Europa. Secondo gli esperti di sicurezza aerea Hexbird, non si sarebbe trattato di un semplice guasto tecnico, ma di un episodio di guerra ibrida riconducibile a una nave militare russa. La stessa fregata, la Admiral Golovko, che si trova oggi nel Mediterraneo dopo aver attraversato lo Stretto di Gibilterra e naviga nelle acque del Canale di Sicilia. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)
Quello che devi sapere
Venti minuti di blackout
L'episodio risale al 9 novembre e, secondo quanto ricostruito dal The i Paper, avrebbe coinvolto crica 140 aerei civili. Per circa venti minuti, dalle 18:08, decine di equipaggi hanno perso il riferimento dei sistemi satellitari utilizzati per misurazione posizione e quota. Il quotidiano ha identificato tra i voli interessati quello Ryanair da Edimburgo a Roma, un aereo EasyJet da Manchester a Hurghada e un British Airways da Heathrow a Stoccolma. Diversi velivoli sono stati costretti a ricorrere a una procedura di atterraggio assistite, mentre i piloti del volo diretto a Fiumicino hanno continuato la navigazione utilizzando i sistemi inerziali di riserva.
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L'allarme degli esperti
Sebbene l'incidente non si sia rivelato pericoloso, Eric Schouten, ex ufficiale dell'intelligence olandese e capo della società di sicurezza aerea Dyami, ha affermato che se fosse coinciso con un secondo guasto tecnologico nel settore aeronautico, come ad esempio un malfunzionamento del sistema di controllo del traffico aereo britannico NATS, si sarebbe trattato di uno "scenario apocalittico".
I sospetti sulla fregata Admiral Golovko
La ricostruzione degli analisti militari e dell'intelligence aeronautica convergono sulla Admiral Golovko, moderna fregata russa lunga 135 metri e dotata di sistemi avanzati di disturbo elettronico. Al momento del blackout la nave stava scortando tre navi che si ritiene fossero coinvolte nel trasporto di materiale militare: la Lady R, la Lady D e la Maia-1. L'ipotesi, quindi, è che i sistemi elettronici siano stati attivati per proteggere il gruppo navale dall'attività di sorveglianza, con effetti che avrebbero però coinvolto anche il traffico aereo civile.
Flotta russa sotto osservazione
Dopo il passaggio attraverso Gibilterra, il convoglio russo ha raggiunto il Mediterraneo e si muove da giorni nel Canale di Sicilia a velocità ridotta. Le navi hanno inoltre disattivato i sistemi automatici di identificazione, rendendo più difficile il monitoraggio dei loro spostamenti. I movimenti vengono seguiti dalla Marina Militare italiana e dai satelliti europei, mentre un elicottero SH-90A è stato impiegato per osservare da vicino il convoglio.
Il timore della guerra ibrida
La presenza della flotta russa e il suo andarura coincidono con una fase di forte instabilità del Mediterraneo. Nelle stesse ore, l'Ucraina ha rivendicato attacchi contro unità navali russe nell'area di Bengasi, in Libia, e a una nave mercantile russa Sparta II nel Golfo di Finlandia. Secondo alcuni osservatori, il rallentamento della Admiral Golovko potrebbe essere legato al timore di eventuali attacchi dei droni navali ucraini.
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