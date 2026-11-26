Il ministero della Difesa britannico Wes Streeting ha scritto a circa 100 mila riservisti, ex militari che possono essere richiamati in caso di emergenza, chiedendo loro di prepararsi a un eventuale conflitto: non accadeva dai tempi della Guerra fredda. Nella lettera, firmata dai comandanti di esercito, Royal Navy e Raf, e rivelata dal Telegraph, i destinatari sono invitati ad aggiornare i recapiti, a indicare competenze e lavoro attuali e a offrirsi volontari per addestramenti ed esercitazioni, come la Steadfast Defender della Nato in programma all'inizio del 2027. Per il ministro "è una precauzione necessaria". Il quotidiano britannico spiega che ai membri della riserva strategica, composta da veterani che possono essere richiamati in servizio in circostanze eccezionali, è stato chiesto di aggiornare i propri recapiti e fornire informazioni sulle attuali occupazioni e sulle competenze professionali acquisite in ambito civile. Ai riservisti è stata inoltre offerta la possibilità di partecipare volontariamente ad attività di addestramento ed esercitazioni militari, tra cui la Steadfast Defender della Nato, prevista per la prossima primavera.

Difesa Gb: "Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta"

L'iniziativa arriva mentre l'esercito britannico conta circa 73 mila soldati in servizio attivo, il numero più basso dai tempi delle guerre napoleoniche. Il titolare della Difesa, Wes Streeting, ha confermato l'iniziativa ai microfoni di Sky News, cercando però di sdrammatizzare. "Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta" e "questo grado di prontezza, credo, è una precauzione sensata e necessaria", ha spiegato, aggiungendo che "la gente dovrebbe trovarlo rassicurante anziché allarmante". "Voglio che il Paese sia vigile, non in allarme", ha insistito. Intervistato dalla Bbc, il ministro ha poi elogiato il principe Harry, che la settimana scorsa si era detto pronto a tornare in divisa "al 100%" in caso di necessità, di fronte alla "minaccia russa": "Penso che sia una vera risorsa per il nostro Paese". Il ministero della Difesa ha precisato che l'iniziativa non prelude a un'imminente mobilitazione, definendola "un passo concreto per rafforzare la preparazione e la deterrenza, contribuendo a ridurre il rischio di conflitto". La decisione arriva in un contesto di crescenti minacce da parte della Russia. Il ministro della Difesa in passato aveva avvertito della necessità per il Regno Unito di essere pronto a una guerra entro mille giorni (GUERRA UCRAINA RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).