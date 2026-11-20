Armi nucleari, non solo Usa-Cina-Russia: quali Paesi hanno atomica e dove sono le testate
Uno dei quattro punti della dichiarazione finale firmata da Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin dopo il trilaterale a Shenzhen riguarda il nucleare: i leader di Cina, Stati Uniti e Russia si sono impegnati a dialogare per ridurre i rischi atomici e prevenire la proliferazione. Ma quante sono le testate nucleari e quali Paesi dispongono di queste armi? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 19 novembre
- "Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta". È questo uno dei quattro punti della dichiarazione finale firmata da Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin dopo il trilaterale a Shenzhen. I tre leader di Cina, Stati Uniti e Russia si sono impegnati a dialogare per ridurre i rischi atomici e prevenire la proliferazione. Non sono state indicate, però, scadenze, obiettivi di disarmo o strumenti di controllo. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 19 novembre.
- Il trilaterale è stato il primo tavolo tra i leader di Cina, Usa e Russia. Tra i punti della dichiarazione finale, come detto, c’è il nucleare: i leader si sono impegnati a ridurre i rischi derivanti dalle testate. Ma è una mossa che per ora è senza contenuti: la Cina avrebbe voluto spingere di più, con Xi che ha invocato la necessità di arrivare alla proibizione completa e alla totale eliminazione delle armi atomiche. Una posizione su cui Mosca e Washington non sono d’accordo. A pesare è anche la differenza dell’arsenale nucleare.
- Ma quanti sono le armi nucleari e chi le possiede? Sono nove le nazioni che detengono la capacità di utilizzare armi nucleari: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia, Israele (anche se il Paese non ha mai confermato), Pakistan, India, Cina e Corea del Nord.
- Sulle armi atomiche esistono diversi trattati internazionali, ad esempio quello di non proliferazione nucleare del 1968 firmato da Stati Uniti, Russia e Cina ma non da altri Paesi che hanno l’atomica.
- Il trattato ha messo al bando le esplosioni nucleari sperimentali, cioè i test di queste armi. Nonostante ciò, molti dei Paesi aderenti – tra cui Usa, Cina e Russia – hanno firmato ma non ratificato questo accordo (che quindi rimane parzialmente sospeso).
- Quali sono gli arsenali nucleari più importanti? La Russia è in testa sia per testate armate, che possono essere utilizzate immediatamente, sia per quelle in deposito. Poi ci sono gli Stati Uniti e poi la Cina, con molte meno testate. Poi Francia, Regni Unito e altri Paesi.
- Sono diminuite le armi nucleari nel mondo: guardando ai numeri dal 2006 al 2026, vediamo che gli accordi – soprattutto quelli bilaterali tra Usa e Russia – hanno funzionato nel corso del tempo per ridurre il numero di testate. La Cina, invece, ha aumentato la sua capacità di deterrenza nucleare (partendo da numeri più bassi).
- Guardando all’Europa, i Paesi che detengono armi nucleari sono Regno Unito e Francia. Tuttavia, sul territorio europeo ci sono altre armi nucleari che appartengono ad altri Paesi: in Italia, ad esempio, ci sono armi nucleari americane. E il nostro Paese non è l’unico ad avere sul proprio territorio armi nucleari.
- Negli ultimi mesi è emersa una novità: l’ombrello nucleare francese, a cui partecipano altri Paesi. In sintesi, Parigi mette a disposizione la sua arma atomica per difendere questi Paesi se fosse necessario. Cioò vuol dire che da questi Paesi potrebbero anche essere lanciate armi nucleari francesi.