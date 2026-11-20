Uno dei quattro punti della dichiarazione finale firmata da Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin dopo il trilaterale a Shenzhen riguarda il nucleare: i leader di Cina, Stati Uniti e Russia si sono impegnati a dialogare per ridurre i rischi atomici e prevenire la proliferazione. Ma quante sono le testate nucleari e quali Paesi dispongono di queste armi? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 19 novembre