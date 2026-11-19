Un incontro storico, quello che si è tenuto tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzen, e che si è concluso con una dichirazione sulla pace nella quale non si parla dei due conflitti in corso: quello in Ucraina e quello in Medioriente. L'obiettivo espresso in quattro punti - e in meno di una pagina - è di "salvaguardare la stabilità strategica" attraverso la "riduzione dei rischi nucleari" e di guardare all'incremento della produzione petrolifera. Nel testo anche attacchi ai due organismi internazionali dell'Onu e della Corte penale internazionale.