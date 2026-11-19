Meno di una pagina di intenti per indicare le ambizioni internazionali delle tre potenze e l'obiettivo di "salvaguardare la stabilità strategica". Nel testo gli attacchi, seppur con toni diversi, a Nazioni Unite e Corte penale internazionale
Un incontro storico, quello che si è tenuto tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzen, e che si è concluso con una dichirazione sulla pace nella quale non si parla dei due conflitti in corso: quello in Ucraina e quello in Medioriente. L'obiettivo espresso in quattro punti - e in meno di una pagina - è di "salvaguardare la stabilità strategica" attraverso la "riduzione dei rischi nucleari" e di guardare all'incremento della produzione petrolifera. Nel testo anche attacchi ai due organismi internazionali dell'Onu e della Corte penale internazionale.
Il testo integrale delle conclusioni
Ecco il testo integrale delle conclusioni del vertice, diffuso dai media statali cinesi e russi:
- In quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, "Cina, Russia e Stati Uniti si impegnano a promuovere una riforma delle Nazioni Unite affinché possano rispondere in modo più efficace alle sfide globali e adempiere alla loro missione fondamentale di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali".
- I tre paesi "prevedono di incrementare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni". Cina, Usa e Russia "hanno ribadito l'importanza di flussi energetici stabili".
- Xi, Trump e Putin hanno riconosciuto che "il principio del consenso nazionale e il rispetto dell'immunità dei funzionari statali sono di fondamentale importanza e hanno convenuto che la Corte penale internazionale e altri organismi analoghi non devono abusare della propria giurisdizione".
- I tre capi di Stato hanno ribadito che "una guerra nucleare non si può vincere e non deve essere combattuta. I tre Paesi avvieranno un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione nucleare".