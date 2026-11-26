Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato l'attacco di martedì rivendicato dagli Houthi yemeniti contro il quartiere finanziario della capitale saudita Riad dove sono rimaste ferite 11 persone. "Tali attacchi, che colpiscono la sicurezza e la sovranità dell'Arabia Saudita nonché la popolazione civile, rappresentano una minaccia per la pace e la stabilità dell'intera regione", ha detto Erdogan condannando il raid, come riferisce l'ufficio della presidenza della Repubblica di Ankara, augurando una pronta guarigione alle persone rimaste ferite nell'attacco e lanciando un appello per risolvere i conflitti regionali con la diplomazia e il dialogo. "La Turchia continuerà a sostenere la sicurezza e la stabilità dell'Arabia Saudita - Paese amico e fratello - e a manifestare la propria ferma solidarietà nei suoi confronti", ha aggiunto il leader turco, mentre recentemente Ankara, Riad e Islamabad hanno siglato un patto per la mutua difesa, noto come l'accordo della Mecca, che prevede anche un'azione congiunta da parte dei firmatari nel caso una minaccia colpisca uno dei Paesi coinvolti nell'intesa.