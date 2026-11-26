Guerra Iran, media: Netanyahu convoca gabinetto sicurezza su escalation con Teheran. LIVE
Secondo il Times of Israel il primo ministro israeliano avrebbe convocato per questa sera il gabinetto di sicurezza. L'incontro avrebbe al centro i preparativi israeliani e statunitensi per una possibile operazione militare contro l'Iran. Intanto l'inviato speciale della Casa Bianca, Jared Kushner, ha sollecitato durante un colloquio telefonico Netanyahu a procedere con il piano del presidente statunitense Donald Trump per la Striscia di Gaza
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Secondo il Times of Israel il primo ministro israeliano avrebbe convocato per questa sera il gabinetto di sicurezza. L'incontro avrebbe al centro i preparativi israeliani e statunitensi per una possibile operazione militare contro l'Iran. Intanto l'inviato speciale della Casa Bianca, Jared Kushner, ha sollecitato durante un colloquio telefonico Netanyahu a procedere con il piano del presidente statunitense Donald Trump per la Striscia di Gaza.
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Il principe saudita bin Salman parteciperà al vertice del G20 negli Usa
Il principe ereditario saudita, leader di fatto del regno, parteciperà al vertice del G20 in programma a dicembre negli Stati Uniti. Si tratterà del suo primo viaggio all'estero dalla ripresa delle ostilità con gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran; la notizia è stata riferita all'Afp da due fonti saudite. L'Arabia Saudita, primo esportatore mondiale di greggio, è bersaglio di attacchi quasi quotidiani da parte degli Houthi, in seguito alla ripresa del conflitto - avvenuta a luglio - tra il movimento filo-iraniano e il governo yemenita, sostenuto da Riad. Mohammed bin Salman, che ricopre anche la carica di primo ministro, "parteciperà al vertice del G20 a Miami a capo di un'importante delegazione", ha dichiarato un funzionario saudita che ha richiesto l'anonimato. Una seconda fonte saudita, a conoscenza dei preparativi, ha confermato il viaggio. Il G20 riunisce le principali economie mondiali, tra cui Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Francia, Brasile e Russia. Gli scontri in Yemen si sono intensificati a settembre, con la conquista, da parte dei combattenti antigovernativi, della costa occidentale yemenita, che permette di controllare lo strategico stretto di Bab el-Mandeb, sul Mar Rosso. Gli Houthi prendono di mira anche impianti petroliferi e aeroporti sauditi, oltre al quartiere finanziario di Riad. Secondo le autorità saudite, tali attacchi hanno causato 26 vittime nel regno. Riad sta cercando di mobilitare un sostegno internazionale di fronte a queste aggressioni, senza che, finora, il suo alleato statunitense abbia dato seguito a tale richiesta.
Erdogan condanna l'attacco degli Houthi contro Riad
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato l'attacco di martedì rivendicato dagli Houthi yemeniti contro il quartiere finanziario della capitale saudita Riad dove sono rimaste ferite 11 persone. "Tali attacchi, che colpiscono la sicurezza e la sovranità dell'Arabia Saudita nonché la popolazione civile, rappresentano una minaccia per la pace e la stabilità dell'intera regione", ha detto Erdogan condannando il raid, come riferisce l'ufficio della presidenza della Repubblica di Ankara, augurando una pronta guarigione alle persone rimaste ferite nell'attacco e lanciando un appello per risolvere i conflitti regionali con la diplomazia e il dialogo. "La Turchia continuerà a sostenere la sicurezza e la stabilità dell'Arabia Saudita - Paese amico e fratello - e a manifestare la propria ferma solidarietà nei suoi confronti", ha aggiunto il leader turco, mentre recentemente Ankara, Riad e Islamabad hanno siglato un patto per la mutua difesa, noto come l'accordo della Mecca, che prevede anche un'azione congiunta da parte dei firmatari nel caso una minaccia colpisca uno dei Paesi coinvolti nell'intesa.
Iran, 74 frustate a Parastoo Ahmadi per aver cantato senza velo
La pena è stata inflitta alla donna e a quattro collaboratori per il "Caravanserai Concert", diffuso online nel 2024. Nel video l'artista si esibiva senza hijab e accanto a musicisti uomini, in violazione delle norme della Repubblica islamica.
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Iea: lo shock energetico di Hormuz spinge l'elettrificazione
L’agenzia internazionale dell’energia ha diffuso il nuovo World Energy Outlook, il rapporto annuale più importante sull’energia. Le rinnovabili continuano a crescere mentre le sorti di petrolio e gas dipendono da quanto durerà la crisi e dalle scelte politiche. Per la prima volta la domanda per il raffrescamento sta superando quella per il riscaldamento.
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Media: "Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza domani su escalation con Iran"
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato per domani sera il gabinetto di sicurezza. Lo riporta il Times of Israel, evidenziando che l'incontro verte sui preparativi israeliani e statunitensi per una possibile operazione militare contro l'Iran.
Media: "Pressioni di Kushner su Netanyahu per piano Gaza"
Secondo quanto riportato da Channel 12, che cita tre fonti a conoscenza dei dettagli, l'inviato senior della Casa Bianca Jared Kushner ha fatto pressioni sul primo ministro Benjamin Netanyahu durante la telefonata di marteì sera affinchè si procedesse con il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la Striscia di Gaza. La telefonata è giunta in un clima di crescente frustrazione a Washington per i ritardi di Netanyahu nell'attuazione degli impegni assunti nel piano in 15 punti per il disarmo di Hamas. Secondo una delle fonti, Netanyahu ha detto a Trump in una recente telefonata di non poter procedere con il piano perché al momento è primo ministro ad interim, "ma allo stesso tempo afferma di non avere problemi ad entrare in guerra con l'Iran". "Non si trattava di un'affermazione seria", afferma la fonte.