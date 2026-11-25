Hegseth, scrive il Financial Times, ha bloccato la consegna a Kiev di circa 60 intercettori Patriot che erano stati già assegnati all'Ucraina. Per Zelensky "è in linea con ciò che vuole Putin: costringere l'Ucraina a compromessi sfavorevoli". Il giorno dopo l'attacco a una nave russa davanti Bengasi l'Italia richiama: “Preoccupano le azioni nel Mediterraneo, evitare l'escalation del conflitto”, dice Tajani al collega ucraino Sybiha
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Hegseth, scrive il Financial Times, ha bloccato la consegna a Kiev di circa 60 intercettori Patriot che erano stati già assegnati all'Ucraina. Per Zelensky"è in linea con ciò che vuole Putin: costringere l'Ucraina a compromessi sfavorevoli". Le aziende e le organizzazioni del Regno Unito che sostengono le forze armate ucraine, in particolare fornendo componenti di armi, equipaggiamenti o logistica, potrebbero finire nel mirino di attacchi di sabotaggio da parte di Mosca e devono "agire subito".Il giorno dopo l'attacco a una nave russa davanti Bengasi l'Italia richiama: “Preoccupano le azioni nel Mediterraneo, evitare l'escalation del conflitto”, dice Tajani al collega ucraino Sybiha. Morti due militari libici rimasti feriti. Zelensky intanto rivendica anche l'attacco ai russi in Finlandia. Settecentomila morti tra i soldati russi e mille suicidi, secondo l'ultimo bilancio dell'agenzia statale di statistica russa Rosstat ottenuto da hacker bielorussi e ucraini.
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Droni contro raffineria russa nella regione di Samara, scoppia incendio
Un incendio è divampato nella raffineria di petrolio di Syzran, nella regione russa di Samara, in seguito a un attacco di droni. Lo riferisce il media russo Astra, citato da Ukrinform. I residenti hanno diffuso sui social filmati che mostrano un vasto incendio. Secondo Astra, l'impianto, di proprietà della compagnia petrolifera Rosneft, era ancora in fase di riparazione dopo un precedente attacco avvenuto a settembre.
Attacco russo nella regione della Volinia, cinque feriti
Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco russo nella serata di ieri nel distretto di Kovel, nella regione ucraina della Volinia. Lo ha riferito il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina, citato da Ukrinform. In seguito al raid sono divampati incendi che hanno coinvolto tre camion, due automobili e un edificio civile.
Drone russo contro bus nel Kharkiv, un morto e sette feriti
Un drone russo ha attaccato un autobus navetta nel distretto di Chuhuyiv, nella regione di Kharkiv, uccidendo una persona e ferendone altre sette. Come riportato da Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov. Secondo quanto da lui dichiarato "il nemico ha preso di mira un autobus navetta con un drone sull'autostrada vicino al villaggio di Fedorivka, nel distretto di Chuhuyiv. A seguito dell'attacco nemico, una persona è morta". Altre sette persone sono rimaste ferite. I paramedici stanno fornendo tutta l'assistenza necessaria.
Attacco russo a nei pressi di Kiev, un morto
Una persona è rimasta uccisa in un attacco russo a Bila Tserkva, nella regione di Kiev, dove sono state danneggiate anche strutture commerciali civili. Lo rende noto la comunità territoriale di Bila Tserkva, come riporta l'agenzia Ukrinform. Le infrastrutture critiche non sono state l'unico obiettivo dell'attacco. "Nell'attacco sono state danneggiate strutture commerciali civili, tra cui Epicentr e Nova Poshta", si legge nella nota. "Le conseguenze dell'attacco sono ancora in fase di valutazione", ha aggiunto l'amministrazione comunale. In precedenza era stato riferito che ieri attacchi russi avevano danneggiato impianti energetici in due distretti della regione di Kiev.
Lukashenko: "Pronto a volare a Mosca con Zelensky e garantire sua sicurezza"
"Volodymyr Zelensky e io potremmo salire su un aereo e volare a Mosca. Solo noi due. Potrei accompagnarlo come garante della sua sicurezza". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un'intervista al settimanale francese Le Point. Il presidente ucraino ha più volte respinto gli inviti del presidente russo Vladimir Putin a recarsi a Mosca. Secondo Lukashenko, un incontro a tre con Putin e Zelensky permetterebbe di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra più rapidamente che con il coinvolgimento degli europei. "In ogni caso, saremo noi tre a decidere quale sarà il futuro di Ucraina, Bielorussia e Russia. Siamo tre nazioni slave. Il nostro ruolo sarà decisivo", ha affermato. Quando l'intervistatore gli ha fatto notare che Zelensky non accetterebbe questo formato, Lukashenko ha replicato: "Se non è d'accordo, che combatta. Che vada lui stesso al fronte con un fucile e combatta. La guerra è in corso e va fermata. E noi potremmo raggiungere un accordo".
Zelensky e Magyar celebrano svolta nei rapporti: "Meglio tardi che mai"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier ungherese Peter Magyar hanno annunciato l'avvio di una nuova fase nei rapporti tra Kiev e Budapest, dopo le tensioni degli anni in cui alla guida del governo ungherese c'era Viktor Orban. "È un momento importante", ha detto Zelensky nella conferenza stampa congiunta in Ucraina, definendo "positivo" il colloquio con il leader ungherese. "Mantenere buoni rapporti reciproci è nell'interesse di tutti i Paesi vicini - ha affermato Magyar - Cominciamo a costruire un rapporto di fiducia. Meglio tardi che mai".
Libia, due soldati morti per le ferite riportate in seguito all'attacco ucraino
Due soldati libici sono morti a causa delle ferite riportate nell'attacco rivendicato dall'Ucraina contro navi russe nei pressi di Bengasi. "È con profonda tristezza e grande orgoglio che oggi rendo omaggio a due eroi delle nostre forze navali", ha scritto sui suoi social Saddam Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar, comandante militare dell'amministrazione della Libia orientale contrapposta al governo riconosciuto dall'Onu.