"Volodymyr Zelensky e io potremmo salire su un aereo e volare a Mosca. Solo noi due. Potrei accompagnarlo come garante della sua sicurezza". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un'intervista al settimanale francese Le Point. Il presidente ucraino ha più volte respinto gli inviti del presidente russo Vladimir Putin a recarsi a Mosca. Secondo Lukashenko, un incontro a tre con Putin e Zelensky permetterebbe di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra più rapidamente che con il coinvolgimento degli europei. "In ogni caso, saremo noi tre a decidere quale sarà il futuro di Ucraina, Bielorussia e Russia. Siamo tre nazioni slave. Il nostro ruolo sarà decisivo", ha affermato. Quando l'intervistatore gli ha fatto notare che Zelensky non accetterebbe questo formato, Lukashenko ha replicato: "Se non è d'accordo, che combatta. Che vada lui stesso al fronte con un fucile e combatta. La guerra è in corso e va fermata. E noi potremmo raggiungere un accordo".