Colpito un edificio residenziale nella città ucraina di Zaporizhzhia. Il governo libico risponde a Zelensky in merito agli attacchi a una nave russa nel porto di Bengasi, precisando che "nessuna operazione militare straniera è stata autorizzata all'interno del proprio territorio". Il leader ucraino aveva parlato di operazione esemplare, rivendicando gli attacchi
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Colpito un edificio residenziale nella città ucraina di Zaporizhzhia. Le foto pubblicate dopo l'attacco mostrano un ampio squarcio su un lato dell'edificio.
Intanto il governo libico risponde a Zelensky in merito agli attacchi a una nave russa nel porto di Bengasi, precisando che "nessuna operazione militare straniera è stata autorizzata all'interno del proprio territorio". Il leader ucraino aveva parlato di operazione esemplare, rivendicando gli attacchi.
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