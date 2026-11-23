Huang si era dimesso giovedì 12 novembre, dopo che erano emerse due sue relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Ora però "il Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota della società - ha votato all'unanimità per la reintegrazione". Trump: "Decisione appropriata". Musk: "L'errore è stato corretto"
Il cda di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang come presidente e ceo. Huang si era dimesso giovedì 12 novembre, dopo che erano emerse due sue relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. "Il Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota diffusa dall'azienda - ha votato all'unanimità per la reintegrazione del signor Huang a seguito di una serie di discussioni e incontri con lui, dopo i quali il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare Nvidia. Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale". Immediata la reazione del presidente americano Donald Trump: "È una decisione corretta e appropriata. Il Paese ha bisogno della guida di Jensen alla Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell'azienda e dell'economia americana", ha scritto sul social Truth. Favorevole anche il patron di Tesla, Elon Musk: "L'errore è stato corretto", ha scritto su X. Intanto, Nvidia vola a Wall Street e fa segnare un +30%.
Huang: "Onorato di tornare in Nvidia"
"Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale", ha dichiarato Huang, appena dopo essere stato reintegrato. "Assumo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di Nvidia per la fiducia e la riflessione dimostrate durante questo processo". E poi ha aggiunto: "Non vedo l'ora di tornare al lavoro".
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Nyt: "Alice Huang in contatto con 007 Cina durante relazione con Jensen"
Intanto, è emerso che gli Stati Uniti monitoravano da oltre un anno i contatti di Alice Huang - la donna con cui Jensen Huang aveva una relazione - con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese, la principale agenzia di spionaggio di Pechino. La donna avrebbe mantenuto rapporti con un funzionario dell'intelligence cinese durante il periodo in cui aveva una relazione con il manager. A rivelarlo è il New York Times, citando fonti dell'intelligence statunitense. Sempre secondo le stesse fonti, i contatti sarebbero proseguiti per oltre un anno, dalla primavera del 2025 fino all'autunno del 2026. Le agenzie di intelligence avrebbero inoltre raccolto prove del fatto che Kang Wei, socio in affari di Alice Huang e spesso presentato come suo marito, lavorasse per la stessa agenzia di spionaggio.
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