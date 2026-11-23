Il cda di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang come presidente e ceo. Huang si era dimesso giovedì 12 novembre, dopo che erano emerse due sue relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. "Il Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota diffusa dall'azienda - ha votato all'unanimità per la reintegrazione del signor Huang a seguito di una serie di discussioni e incontri con lui, dopo i quali il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare Nvidia. Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale". Immediata la reazione del presidente americano Donald Trump: "È una decisione corretta e appropriata. Il Paese ha bisogno della guida di Jensen alla Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell'azienda e dell'economia americana", ha scritto sul social Truth. Favorevole anche il patron di Tesla, Elon Musk: "L'errore è stato corretto", ha scritto su X. Intanto, Nvidia vola a Wall Street e fa segnare un +30%.