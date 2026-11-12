L'amministratore delegato ha lasciato tutti gli incarichi che aveva nell'azienda che ha co-fondato. Al suo posto subentra ad interim Colette Kress, attuale vicepresidente esecutivo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'amministratore delegato di Nvidia, Jenesn Huang, si è dimesso a seguito della rivelazione di due relazioni extraconiugali, di cui una con una top executive cinese di Megaspeed, società basata a Singapore, sospettata di essere una spia di cinese. Lo ha annunciato il board della società leader mondiale dei microchip in una nota. Le dimissioni hanno effetto immediato e valgono per tutte le cariche di vertice che ricopriva Huang, che ha lasciato anche il board dell'azienda produttrice di chip che ha co-fondato 33 anni fa, facendola diventare il colosso da oltre 5mila miliardi di capitalizzazione di Borsa, fino a dare un decisivo impulso al boom dell'intelligenza artificiale guidando le trattative lungo l'intera catena di fornitura dell'IA. La notizia dell'addio di Huang, che priva il settore dell'IA del suo massimo esponente, ha fatto crollare il titolo di Nvidia: le azioni sono scese del 12%, trascindando a ribasso il Nasdaq a -1,2%, mentre l'indice Dow Jones lima uno 0,03 e, lo S&P 500 perde dello 0,56% Ieri il titolo aveva chiuso in rialzo del 2,87%, a 173,73 dollari.

Colette Kress diventa Ceo ad interim Al posto di Huang subentra ad interim Colette Kress, attuale vicepresidente esecutivo e Cfo. Kress, si legge sempre nella nota dell'azienda, "continuerà a svolgere le funzioni di vicepresidente esecutiva e chief financial officer mentre ricoprirà il ruolo di chief executive officer ad interim fino alla nomina di un successore permanente". A questo proposito, "il consiglio di amministrazione sta avviando una ricerca per un amministratore delegato permanente e prenderà in considerazione candidati sia interni sia esterni". Kress è vicepresidente e Cfo da quando è entrata in azienda nel settembre 2013. In precedenza, aveva lavorato per 13 anni presso Microsoft e come responsabile finanziaria all'interno dell'unità di finanza per le tecnologie aziendali e le operazioni di Cisco. Sul sito della Cnbc si legge che ha conseguito una laurea in finanza presso l'Università dell'Arizona e un master in amministrazione aziendale presso la Southern Methodist University. Approfondimento Lo scandalo Nvidia ha rivelato tre grandi falle del mondo Big Tech