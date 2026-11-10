Alice Huang Le ha fatto perdere le proprie tracce, sia fisiche che digitali: risultano disattivati anche il suo profilo su WeChat e l’indirizzo email. E mentre si cerca di scoprire chi sia veramente la donna misteriosa accusata di spionaggio , sul fronte interno a Nvidia, dove le acque sono molto agitate, il consiglio di amministrazione ha annunciato domenica l'apertura di un'indagine sull'amministratore delegato e co-fondatore Jensen Huang. Il via è arrivato dopo la sua ammissione di avere intrattenuto una relazione con la donna che, secondo le autorità statunitensi, lavorava per l'intelligence cinese.

Chi è Alice Huang Le

La vicenda, esplosa nelle ultime settimane, va in realtà avanti da tempo: alla fine del mese scorso, il New York Times aveva riferito che, secondo l'intelligence statunitense, la donna – una dirigente cinese legata a Megaspeed, un'azienda di data center con sede a Singapore – avrebbe trasmesso informazioni a Pechino. La dirigente avrebbe instaurato un rapporto stretto con il vertice di Nvidia, scrive il Times.

Le scuse alla famiglia e all’azienda

"Devo delle scuse alla mia famiglia e a tutti voi. Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Sono profondamente dispiaciuto". Si è rivolto così Jensen Huang, amministratore delegato e cofondatore di Nvidia, ai dipendenti del colosso americano dei semiconduttori, tra i quali figurano anche i suoi due figli e il genero, nella lettera in cui ha ammesso una relazione extraconiugale con una dirigente sospettata dall'intelligence statunitense di fornire informazioni alla Cina. "Per tutta la vita, la mia famiglia mi ha dato amore e sostegno. Meritano la mia onestà e la mia lealtà. Invece li ho delusi e ho danneggiato la vita che abbiamo costruito insieme", ha scritto il miliardario 63enne nella missiva ottenuta dal Washington Post. Huang si è quindi rivolto direttamente alla moglie Lori, con cui è sposato da oltre 40 anni, e ai figli: "Vi amo. So che delle scuse non possono cancellare ciò che ho fatto. Spero che la nostra famiglia possa superare questo momento e che, con il tempo, io possa riconquistare la vostra fiducia".

Come ricostruisce il Wall Street Journal, la famiglia di Huang occupa un ruolo sempre più importante all'interno di Nvidia, oggi la società di maggior valore al mondo, con una capitalizzazione superiore ai 4mila miliardi di dollari. Entrambi i figli, Madison e Spencer, lavorano infatti nell'azienda fondata dal padre nel 1993, così come il marito di Madison, Nico Caprez. La figlia si occupa soprattutto di Omniverse, una divisione software considerata strategica per l'espansione del gruppo oltre il settore dei chip, e accompagna frequentemente il padre nei viaggi di lavoro, facendo parte di una ristretta cerchia di dirigenti che lo affiancano negli impegni pubblici. Spencer lavora invece nella divisione robotica, mentre il genero Caprez, entrato in Nvidia nel 2024 e promosso vicepresidente lo scorso gennaio, ricopre un ruolo di primo piano nei rapporti con i fornitori emergenti di servizi cloud. Secondo i documenti societari, nell'anno fiscale 2026 Madison e Spencer hanno ricevuto compensi complessivi rispettivamente di 1,2 e 1,3 milioni di dollari. La moglie Lori, conosciuta da Huang durante gli studi alla Oregon State University, presiede invece la fondazione benefica familiare, dotata di un patrimonio di circa 9 miliardi di dollari.