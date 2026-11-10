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Caso Nvidia e Jensen Huang, class action degli azionisti in California

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Lo scrive Reuters sul sito. Secondo una denuncia presentata al tribunale federale di San Jose, in California, Nvidia e Huang avrebbero tratto in inganno gli azionisti in relazione alla presunta relazione del dirigente con Alice Huang

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Nvidia e il suo ad Jensen Huang sono stati accusati di frode ai danni degli azionisti in una causa legale relativa allo scandalo di spionaggio cinese che ha travolto l'azienda da 4.300 miliardi di dollari. Lo scrive Reuters sul sito. Secondo una denuncia presentata al tribunale federale di San Jose, in California, Nvidia e Huang avrebbero tratto in inganno gli azionisti in relazione alla presunta relazione del dirigente con Alice Huang. Gli azionisti sostengono che entrambe le parti non abbiano rivelato che la questione sollevava preoccupazioni per la sicurezza nazionale e  minacciava le prospettive commerciali di Nvidia.

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