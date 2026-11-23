Lo ripostano media israeliani. In meno di due anni a Gaza sono state impiegate oltre 200mila tonnellate di esplosivi, liberando un'energia pari a 13 bombe nucleari usate a Hiroshima. Il vicecomandante dei Pasdaran dell'Iran ha esortato la forza paramilitare Basij a espandere le proprie attività online. A seguito dell'attacco dell'Arabia Saudita, nella città di Al-Hudaydah nello Yemen 4 persone sono state uccise e 10 sono rimaste ferite
in evidenza
I coloni violenti mettono a ferro e fuoco la Cisgiordania. Eisenkot: 'Terrorismo ebraico'. Ma arriva la condanna anche del ministro degli Esteri Sa'ar: 'Violenza estremista'. In meno di due anni a Gaza sono state impiegate oltre 200.000 tonnellate di esplosivi, liberando un'energia pari a 13 bombe nucleari usate a Hiroshima. Lo stima Oxfam in un report sull'uso "massiccio e indiscriminato" di armi esplosive e incendiarie da parte di Israele, responsabile - per l'ong - di aver contaminato oltre il 99% di Gaza, rendendo tossici aria, acqua e territorio. Il vicecomandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran, il generale di divisione Mostafa Izadi, ha esortato la forza paramilitare Basij a espandere le proprie attività online, accusando gli avversari dell'Iran di cercare di manipolare l'opinione pubblica e alimentare l'instabilità interna nel contesto della guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro il Paese. A seguito dell'attacco dell'Arabia Saudita a un edificio di impianti appartenente a una società statale di telecomunicazioni yemenita nella città di Al-Hudaydah nello Yemen 4 persone sono state uccise e 10 sono rimaste ferite.
Per approfondire:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- 7 ottobre 2023, cosa accadde il giorno dell'attacco di Hamas a Israele
- La devastazione della Striscia di Gaza, le nuove immagini prima e dopo
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Golan: 'Fermare i colloqui farsa con il Likud'
''Smettiamola con questi colloqui farsa con il Likud e formiamo un governo. Ci vuole solo coraggio, facciamolo''. Lo scrive su X Yair Golan, il leader dei Democratici, il partito di sinistra che si oppone all'allenza con il partito di governo. I media israeliani riportano che, dopo il round negoziale di ieri durato quattro ore tra Yashar di Gadi Eisenkot e il Likud di Benjamin Netanyahu, i partiti si incontreranno anche oggi nell'ambito delle trattative per formare un governo di unità nazionale.
Tajani: 'Mi auguro che nuovo governo Israele metta freno aggressività coloni'
"Mi auguro che finisca questa stagione di aggressione da parte dei coloni nei confronti della popolazione palestinese, nei confronti anche dei villaggi cristiani e del mondo diplomatico, perché tutto ciò mina il progetto che noi perseguiamo, quello dei due popoli e due Stati. Quindi mi auguro che il nuovo governo israeliano metta freno all'aggressività inaccettabile di questi coloni, e metta freno anche agli insediamenti nella zona E1 che certamente vanno in una direzione che a noi non piace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine della visita al Cimitero dei martiri di Baku, delle ultime violenze dei coloni in Cisgiordania - bollate ieri da Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar che ha ricevuto il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo, come "terrorismo ebraico".
"Noi siamo pronti a fare la nostra parte anche per una nuova fase a Gaza per la riunificazione di Gaza e della Cisgiordania - ha aggiunto Tajani - perché poi deve preludere alla nascita dello Stato palestinese. Da questo punto di vista, stiamo aiutando anche la popolazione palestinese: abbiamo inviato 5 milioni per le vittime dell'alluvione e continuiamo a lavorare perché si possano portare aiuti, continueremo anche a tenere aperti i corridoi umanitari e i corridoi per gli studenti, quindi universitari, di Gaza. Siamo pronti a formare anche la polizia futura gazawa, l'abbiamo sempre detto, con i nostri Carabinieri, così come formiamo la polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese, sempre con i nostri Carabinieri. Siamo presenti a Rafah, con la nuova guida della missione europea che è un colonnello dei Carabinieri italiano, così come siamo pronti a fare ciò che serve in Libano una volta terminata la missione Unifil".
Teheran: "Abbattuti 78 droni avanzati Usa"
Almeno "78 droni da ricognizione e combattimento avanzati" statunitensi "sono stati abbattuti dal sistema di difesa avanzato dei Guardiani della Rivoluzione" iraniani: lo si legge in una statistica diffusa da Pasdaran stessi attraverso un'infografica, nella quale viene precisato che tra i velivoli abbattuti figurano 58 droni MQ-9 e 20 MQ-1. D'altro canto, non sono specificati riferimenti temporali su quando sarebbero stati intercettati questi droni. Secondo l'agenzia Tasnim, anche il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi, ha pubblicato un post su X accompagnato da un'immagine satirica che raffigura ciò che un operatore statunitense di droni vedrebbe sul proprio schermo: un missile che colpisce un drone americano. "L'ultima immagine che un operatore di un drone MQ-9 vede sul proprio schermo prima che il velivolo venga distrutto... Questa è la fine", si legge nel messaggio.
Iran, leader dem Usa: "Priorità Congresso porre fine a guerra"
Il leader del Partito Democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, ha dichiarato alla CBS News che porre fine alla "sconsiderata e costosa guerra di scelta contro l'Iran" sarà una priorità per il nuovo Congresso degli Stati Uniti. Jeffries ha affermato che la guerra ha fatto schizzare alle stelle i prezzi di benzina, cibo e diesel e che i dazi di Trump hanno "aumentato i costi per i cittadini americani di migliaia di dollari all'anno". "Ci impegniamo a realizzare il tipo di cambiamento audace, radicale e significativo che il popolo americano chiede", ha promesso il dem.
Iran, Netanyahu a Trump: attaccare il prima possibile
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo pressione su Trump affinché attacchi l'Iran "il prima possibile", secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana Kan, che cita una fonte anonima a conoscenza della questione. Kan ha affermato nel suo servizio di domenica che Trump non ha ancora preso una decisione ed è riluttante a farlo. Il Canale 12 israeliano ha riferito domenica che alti funzionari della difesa avevano avvertito Netanyahu la scorsa settimana che un attacco israeliano all'Iran potrebbe innescare un conflitto regionale più ampio che coinvolgerebbe Libano, Siria e Gaza.
Iran, oggi incontro premier Qatar e Rubio a Washington
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio incontrerà a Washington, DC il premier e il ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, nel contesto delle continue tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato in un comunicato che l'incontro è previsto per le 14:00. Lo Sheikh Mohammed ha incontrato Trump nella capitale statunitense all'inizio di questo mese, quando il presidente ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran era "di fatto conclusa". Il Qatar sta attivamente mediando tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto iniziato alla fine di febbraio.
Media: 'Il ministro degli Esteri israeliano condanna le violenze dei coloni'
Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha rilasciato una rara condanna della violenza dei coloni dopo gli incendi di ieri sera che hanno preso di mira diverse città palestinesi vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Lo scrive The Times of Israel. "Condanno gli atti di vandalismo compiuti in alcuni villaggi della Giudea e della Samaria da una manciata di estremisti. Questi attacchi sono contrari ai nostri valori e non rappresentano i cittadini rispettosi della legge della Giudea e della Samaria - ha affermato -. Le autorità israeliane sono fermamente impegnate a far rispettare la legge contro la violenza estremista".
Oxfam: 'A Gaza usati esplosivi pari a 13 atomiche, avvelenato il 99% del territorio'
In meno di due anni a Gaza sono state impiegate oltre 200.000 tonnellate di esplosivi, liberando un'energia pari a 13 bombe nucleari usate a Hiroshima. Lo stima Oxfam in un report sull'uso "massiccio e indiscriminato" di armi esplosive e incendiarie da parte di Israele, responsabile - per l'ong - di aver contaminato oltre il 99% di Gaza, rendendo tossici aria, acqua e territorio. Per il rapporto, il conflitto ha causato oltre 61 milioni di tonnellate di detriti pericolosi. Gaza City, Khan Younis, Rafah e Jabalia sono le aree più colpite dal disastro ambientale e sanitario che interessa 2 milioni di sfollati. "L'offensiva militare ha coinvolto direttamente oltre il 78% del territorio di Gaza, lasciando dietro di sé residui di metalli pesanti, esplosivi, diossina, contaminanti biologici e amianto presente negli edifici rasi al suolo" spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. Per Oxfam, si tratta di un crimine di guerra: "la popolazione è esposta a sostanze tossiche attraverso il cibo, l'acqua e il contatto diretto con terreni e macerie". Oxfam chiede a Israele di garantire un accesso immediato e senza restrizioni agli aiuti umanitari, ma anche "agli esperti incaricati delle valutazioni ambientali e alle attrezzature necessarie per le operazioni di risanamento". Senza una bonifica ambientale "le conseguenze potrebbero essere gravissime e protrarsi per generazioni". Nel luglio scorso, ricorda Oxfam, sono stati rilevati batteri fecali nel 19% dei 79 pozzi di falda analizzati, una percentuale quasi dieci volte superiore ai dati del 2021. Il sistema fognario è al collasso, con solo il 19% delle stazioni di pompaggio delle acque reflue operative e il 30% della rete fognaria funzionante solo parzialmente. Per non parlare delle polveri tossiche e dell'inquinamento dei terreni, che implicano l'aumento del rischio di malattie, soprattutto respiratorie, nei più fragili come i bambini.
Pasdaran: 'Milizia Basij sia più attiva online contro manipolazioni'
Il vicecomandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran, il generale di divisione Mostafa Izadi, ha esortato la forza paramilitare Basij a espandere le proprie attività online, accusando gli avversari dell'Iran di cercare di manipolare l'opinione pubblica e alimentare l'instabilità interna nel contesto della guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro il Paese. Lo scrive Al-Jazeera, citando l'agenzia iraniana Irna. "Un ambito cruciale oggi riguarda il contrasto alla distorsione della realtà e ai tentativi di manipolare le narrazioni" ha dichiarato Izadi. Izadi ha sostenuto che gli avversari dell'Iran, dopo non essere riusciti a raggiungere i propri obiettivi attraverso altri mezzi, stiano ricorrendo a pressioni economiche e a tentativi di minare la fiducia dell'opinione pubblica.
Media: 'Raid saudita su Al-Hudaydah nello Yemen, 4 morti e 10 feriti'
A seguito dell'attacco dell'Arabia Saudita a un edificio di impianti appartenente a una società statale di telecomunicazioni yemenita nella città di Al-Hudaydah nello Yemen 4 persone sono state uccise e 10 sono rimaste ferite. Lo scrive su Telegram l'agenzia iraniana Fars, citando fonti di informazione.