I ritardi hanno coinvolto almeno 364 voli, con tempi di attesa medi di circa un'ora. Si stima che oltre 4 milioni di passeggeri transiteranno dall'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson durnate le festività del Ringraziamento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuovi disagi per il traffico aereo negli Stati Uniti alla vigilia della settimana più intensa dell'anno. Un problema ai sistemi di automazione ha provocato lo stop a terra per tutti i voli Delta presso l'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, uno degli snodi più trafficati al mondo. Lo riferisce Fox News, citando la compagnia aerea che ha ringraziato "i passeggeri per la pazienza" e ha assicurato di essere al lavoro per risolvere il guasto.

Le cause dei disagi ad Atlanta Secondo quanto riportato da Fox News, la Federal Aviation Administration (FAA) ha imposto domenica mattina uno stop temporaneo ai voli, successivamente aggiornato con una restrizione prevista fino a poco prima delle 13:00. I funzionari della Delta Air Lines hanno confermato che all'origine dei disagi c'è un problema al sistema automatizzato per il calcolo del peso e del bilanciamento dei voli in partenza. Sebbene il provvedimento della FAA riguardasse specificamente i voli in arrivo ad Atlanta, i ritardi hanno avuto ripercussioni anche sulle partenze. Potrebbero interessarti Usa, gatto a spasso in cabina: volo Delta bloccato a Boston

Centinaia di voli in ritardo Secondo i dati di FlightAware, lo scalo di Atlanta registra 364 ritardi complessivi, di cui 200 voli in arrivo e 164 in partenza. La FAA riferisce che i ritardi attuali hanno una media di 57 minuti, con i tabelloni delle partenze dell'aeroporto che mostrano tempi di attesa inferiori a un'ora nella maggior parte dei casi e alcuni più lunghi.