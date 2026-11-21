In America vanno a ruba i kit di emergenza. I prodotti più richiesti sono gli alimenti, tra cui carne in scatola, seguiti da articoli come radio, generatori solari, batterie. 007 Usa hanno allertato le compagnie aeree: “Al Qaeda pronta a compiere attacchi” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sul web negli Stati Uniti si è diffusa la febbre da Giorno del Giudizio, alimentata dal timore di attacchi informatici guidati dall'intelligenza artificiale, vulnerabilità della rete elettrica, paralisi dei trasporti e minacce a livello internazionale. Secondo Axios dopo gli incidenti degli ultimi giorni - dal blocco dei voli ai guasti a Microsoft e le banche alle minacce di attacchi dell'Iran - sempre più americani hanno assunto l'atteggiamento del "prepper", in gergo “chi si prepara a scenari catastrofici”: molte persone stanno preparando kit di emergenza, facendo scorte d'acqua e inventariando generi alimentari a lunga conservazione.

Vendite di kit d'emergenza aumentate del 450% Per Michael Mills, docente presso l'Università di Greenwich ed esperto di strategie di sopravvivenza, si tratta di versioni più "leggere" del survivalismo tradizionale. Byron Walker, Ceo e fondatore di Survival Frog, rivenditore di attrezzature per l'emergenza, come scorte alimentari e radio, ha dichiarato ad Axios che, tra il 27 ottobre e il 16 novembre, le vendite hanno registrato un'impennata del 450% rispetto alle settimane precedenti. I prodotti più richiesti sono gli alimenti, tra cui carne in scatola, seguiti da articoli come radio, generatori solari, batterie.

007 Usa: “Al Qaeda pronta a compiere attacchi” I servizi di intelligence Usa hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese in merito a recenti messaggi pubblici diffusi da terroristi, che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento avvenuto a settembre, compiuto dal pilota di un volo della Flydubai diretto a Tel Aviv. Lo riporta Cnn. Per l'Fbi, il dipartimento per la Sicurezza Interna e la Tsa affiliati di Al Qaeda e sostenitori del gruppo terroristico "hanno diffuso diversi messaggi in cui lodano il tentato dirottamento e incoraggiano azioni simili contro obiettivi d'interesse americano, israeliano o ebraico".