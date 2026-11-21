In America vanno a ruba i kit di emergenza. I prodotti più richiesti sono gli alimenti, tra cui carne in scatola, seguiti da articoli come radio, generatori solari, batterie. 007 Usa hanno allertato le compagnie aeree: “Al Qaeda pronta a compiere attacchi”
Sul web negli Stati Uniti si è diffusa la febbre da Giorno del Giudizio, alimentata dal timore di attacchi informatici guidati dall'intelligenza artificiale, vulnerabilità della rete elettrica, paralisi dei trasporti e minacce a livello internazionale. Secondo Axios dopo gli incidenti degli ultimi giorni - dal blocco dei voli ai guasti a Microsoft e le banche alle minacce di attacchi dell'Iran - sempre più americani hanno assunto l'atteggiamento del "prepper", in gergo “chi si prepara a scenari catastrofici”: molte persone stanno preparando kit di emergenza, facendo scorte d'acqua e inventariando generi alimentari a lunga conservazione.
Vendite di kit d'emergenza aumentate del 450%
Per Michael Mills, docente presso l'Università di Greenwich ed esperto di strategie di sopravvivenza, si tratta di versioni più "leggere" del survivalismo tradizionale. Byron Walker, Ceo e fondatore di Survival Frog, rivenditore di attrezzature per l'emergenza, come scorte alimentari e radio, ha dichiarato ad Axios che, tra il 27 ottobre e il 16 novembre, le vendite hanno registrato un'impennata del 450% rispetto alle settimane precedenti. I prodotti più richiesti sono gli alimenti, tra cui carne in scatola, seguiti da articoli come radio, generatori solari, batterie.
007 Usa: “Al Qaeda pronta a compiere attacchi”
I servizi di intelligence Usa hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese in merito a recenti messaggi pubblici diffusi da terroristi, che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento avvenuto a settembre, compiuto dal pilota di un volo della Flydubai diretto a Tel Aviv. Lo riporta Cnn. Per l'Fbi, il dipartimento per la Sicurezza Interna e la Tsa affiliati di Al Qaeda e sostenitori del gruppo terroristico "hanno diffuso diversi messaggi in cui lodano il tentato dirottamento e incoraggiano azioni simili contro obiettivi d'interesse americano, israeliano o ebraico".
L'allerta arriva a ridosso della settimana del Thanksgiving
Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine alla Cnn, "non vi sono minacce specifiche e credibili in corso. Ma l'allerta arriva a ridosso della settimana del Thanksgiving in cui si registra il maggior numero di viaggi in aereo. Secondo l'ente dell'aviazione nazionale si prevede che, tra il 24 e il 30 novembre, circa 6 milioni di persone si sposteranno su voli interni negli Stati Uniti. Nel documento che l'intelligence americana ha inviato alle compagnie si sottolinea che "i recenti messaggi diffusi dal gruppo terroristico "ribadiscono le narrazioni di lunga data di Al-Qaeda, che incoraggiano i sostenitori a sfruttare l'accesso al settore dell'aviazione, eludere le misure di sicurezza e compiere attacchi utilizzando aerei commerciali".