La decisione è stata adottata dalla Guardia municipale, che ha avviato una vasta campagna di ispezioni a sorpresa nei negozi di videogiochi, nei centri di ricarica degli account digitali e nelle sale PlayStation. All'origine del provvedimento, secondo le autorità locali, ci sarebbero i contenuti del gioco, considerati contrari ai valori religiosi, alla morale pubblica e alle tradizioni sociali libiche

Le autorità della città libica di Gharyan, circa 100 chilometri a sud-ovest di Tripoli, hanno vietato la vendita, il download e l'utilizzo del celebre videogioco Grand Theft Auto VI (GTA 6), lanciato sul mercato internazionale appena due giorni fa, il 19 novembre, dalla società americana Rockstar Games. La decisione, riferita dal Libya Observer e confermata da diversi media libici, è stata adottata dalla Guardia municipale, che ha avviato una vasta campagna di ispezioni a sorpresa nei negozi di videogiochi, nei centri di ricarica degli account digitali e nelle sale PlayStation.

Contenuti considerati contrari ai valori religiosi e tradzionali

All'origine del provvedimento, secondo le autorità locali, ci sarebbero i contenuti del gioco, considerati contrari ai valori religiosi, alla morale pubblica e alle tradizioni sociali libiche. In particolare, vengono contestate le scene di violenza, criminalità, nudità e riferimenti sessuali, ritenute potenzialmente dannose per i giovani. Il videogioco, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, consente ai giocatori di muoversi liberamente in un vasto mondo virtuale ispirato alla Florida, interpretando personaggi coinvolti in rapine, traffici illeciti e altre attività criminali. L'organismo americano di classificazione Esrb lo ha riservato a un pubblico dai 17 anni in su, segnalando violenza intensa, contenuti sessuali espliciti, nudità e uso di droghe e alcol.

In campo agenti in borghese per individuare le violazioni

Secondo il sito libico Tanasuh, la Guardia municipale di Gharyan ha annunciato l'impiego anche di agenti in abiti civili per individuare eventuali violazioni. I commercianti sorpresi a vendere il gioco, distribuirlo attraverso account digitali o consentirne l'utilizzo rischiano la chiusura immediata dei locali e il deferimento alla procura competente per l'ordine pubblico. Le autorità richiamano la legge libica numero 1 del 2016, che disciplina le competenze della Guardia municipale, attribuendole anche funzioni di vigilanza sul rispetto della morale pubblica. La normativa, tuttavia, non prevede espressamente il divieto di specifici videogiochi.