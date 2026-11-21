L'obiettivo dell’intesa raggiunta a Bruxelles durante il secondo summit tra Unione Europea e Gran Bretagna è quello di rendere più semplice la collaborazione tra Ue e Uk e riavvicinare Londra ai Paesi dell'Unione. Dopo il vertice, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che l'Ue e il Regno Unito hanno siglato un'intesa "storica", mentre la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha parlato di "svolta" nelle relazioni.

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