Ue-Regno Unito, intesa apre a possibile ritorno di Londra: da cibo a giovani, cosa prevedeMondo
Introduzione
Il secondo vertice tra Ue e Regno Unito si è chiuso con una dichiarazione congiunta di 72 punti che apre la strada a un possibile ritorno di Londra tra i 27. Potrebbe essere il primo passo verso l’addio alla Brexit. Dal cibo, al carbonio ai giovani, ma anche energia, difesa e migrazione: ecco cosa prevede l’accordo e i nodi ancora da risolvere.
Quello che devi sapere
Agroalimentare
Tra i punti dell’intesa, alcuni toccano il settore agroalimentare. L'accordo Sps crea un'area sanitaria e fitosanitaria comune: la "grande maggioranza" degli spostamenti di animali, piante e relativi prodotti tra Gran Bretagna e Ue avverrà senza certificati né controlli. Gli stessi benefici varranno per l'Irlanda del Nord. Applicazione prevista dal primo marzo 2028.
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I giovani
Altro punto centrale è quello che riguarda i giovani. Lo schema Yes permetterà a 100mila giovani per parte di risiedere fino a tre anni nel territorio dell'altra per lavorare, studiare o viaggiare, con opportunità disponibili entro gennaio 2030. Dal 2027 Londra torna nell'Erasmus+. Tuttavia, resta il nodo delle rette universitarie: su questo punto, l'obiettivo è un accordo entro sei mesi.
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Carbonio
L'intesa riguarda anche il carbonio. Il collegamento dei sistemi Ets prevede il riconoscimento reciproco delle quote di emissione e l'esenzione dai rispettivi meccanismi di aggiustamento del carbonio alle frontiere (Cbam). Applicazione prevista dal 2028.
Energia
Per quanto riguarda l'energia, è stato stabilito che i negoziati sull'ingresso britannico nel mercato elettrico Ue vanno chiusi nel 2027 e sono "legati" a un contributo di Londra alla coesione europea. Il titolo Energia dell'accordo commerciale è prorogato al 31 marzo 2028.
Pesca
Per la pesca, confermato l'accesso reciproco alle acque fino al 30 giugno 2038, che le parti "rispetteranno pienamente".
Sicurezza economica
Un capitolo riguarda anche la sicurezza economica. Nasce un dialogo su controlli all'export, materie prime critiche e catene di approvvigionamento. Sulle filiere in cui si deciderà di cooperare - a partire da acciaio, auto elettriche e tecnologie emergenti - Londra garantirà risultati "coerenti" con le misure Ue. Prevista una verifica ogni quattro mesi.
Difesa
L'intesa riguarda anche la difesa. Concluso l'accordo per la partecipazione britannica alle missioni civili Ue. Prevista anche la cooperazione su mobilità militare, flotta ombra russa e sviluppo delle capacità, anche attraverso le Capability Coalitions.
Migrazione
Tra i temi, anche i migranti. Al via un dialogo strutturato, anche sui rimpatri verso Paesi terzi. Sulle espulsioni di detenuti previsto un preavviso reciproco.
Digitale
Spazio anche al digitale: all'inizio del 2027 partirà un partenariato digitale su intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, connettività sicura e identità digitale.
L’intesa “storica”
L'obiettivo dell’intesa raggiunta a Bruxelles durante il secondo summit tra Unione Europea e Gran Bretagna è quello di rendere più semplice la collaborazione tra Ue e Uk e riavvicinare Londra ai Paesi dell'Unione. Dopo il vertice, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che l'Ue e il Regno Unito hanno siglato un'intesa "storica", mentre la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha parlato di "svolta" nelle relazioni.
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