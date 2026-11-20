Mobilità giovanile, controlli sugli alimenti e mercati del carbonio. Sono i tre grandi temi su cui Unione europea e Regno Unito dovrebbero annunciare oggi accordi

Oggi il vertice tra l'Unione europea e il Regno Unito segnerà un altro passo nel tentativo di riavvicinamento che sta portando avanti il primo ministro Andy Burnham. Il premier incontrerà a Bruxelles la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per firmare accordi.

Se il dibattito nel Regno Unito dovesse evolversi verso un rientro nell'Ue, "saremmo naturalmente pronti a discuterne", ha ha affermato un alto funzionario europeo a ridosso del vertice. "Si tratta innanzitutto di un dibattito interno al Regno Unito" e spetta al Paese e ai cittadini britannici "prendere le proprie decisioni" in merito, ha sottolineato la fonte. "Come è noto, siamo amici stretti, partner solidi e alleati forti. Collaboriamo molto da vicino in svariati ambiti, inclusi alcuni aspetti che riguardano il mercato unico, come le misure sanitarie e fitosanitarie. È questo il percorso che intendiamo seguire", ha concluso il funzionario europeo.

I temi sul tavolo

Mobilità giovanile, controlli sugli alimenti e mercati del carbonio. Sono i tre grandi temi su cui Unione europea e Regno Unito dovrebbero annunciare oggi accordi al vertice di Bruxelles, secondo l'ultima bozza della dichiarazione congiunta visionata dall'AGI. Le intese, però, non dovrebbero essere finalizzate prima della conclusione dei negoziati sul tema delle rette universitarie, entro sei mesi, su cui l'Ue continua a chiedere "parità di trattamento".

Lo schema di mobilità giovanile dovrebbe consentire a 100mila giovani per parte (il Regno Unito spingeva per limitare la quota a 50mila) di risiedere fino a tre anni nel territorio dell'altra. L'obiettivo è applicarlo entro il 2028, con le prime opportunità disponibili non oltre il gennaio 2030.

L'accordo sanitario e fitosanitario, invece, creerà un'area comune che eliminerà certificati e controlli per la gran parte dei movimenti di animali, prodotti animali, piante e prodotti vegetali fra Gran Bretagna e Ue, estendendo gli stessi benefici ai flussi verso l'Irlanda del Nord. Questo si applicherà dal 1° marzo 2028.

Il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione (Ets) dovrebbe permettere il riconoscimento reciproco delle quote e l'esenzione delle merci europee e britanniche dai rispettivi meccanismi di aggiustamento del carbonio alla frontiera (Cbam).

Sulle catene di approvvigionamento, la definizione che entra nel testo è quella richiesta da Bruxelles, per cui "qualora l'Ue e il Regno Unito convengano di cooperare riguardo a una determinata catena di approvvigionamento, il Regno Unito sarebbe vincolato a garantire, nelle proprie politiche e nel proprio ordinamento giuridico nazionale, gli stessi esiti nei confronti degli altri partner internazionali prodotti dalle pertinenti misure dell'Ue", rispetto alla richiesta di Londra di un impegno meno vincolante.

Allegata alla bozza è una dichiarazione di Commissione e Consiglio Ue relativa alla questione delle rette universitarie, in cui le istituzioni Ue stabiliscono che l'accordo su questo tema dovrà "prevedere la parità di trattamento" tra i cittadini europei e quelli britannici, e dovrà essere concluso "quanto prima e al più tardi entro sei mesi dalla data del vertice".

"Il Consiglio conviene che l'adozione delle decisioni del Consiglio relative alla firma" dei tre accordi raggiunti "non precederà la conclusione dei negoziati sull'accordo integrativo che prevede la parità di trattamento sulle rette universitarie", si legge inoltre.

La critica di Farage

Dal vertice "mi aspetto un tradimento della nostra indipendenza da parte di un primo ministro che non ha alcun mandato del popolo per farlo". Ciò che fa è anche "contrario al programma elettorale del Partito Laburista", ha dichiarato all'ANSA il leader del Reform Uk Nigel Farage, sbarcato a Bruxelles per criticare il summit.