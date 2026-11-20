Nel 2025, il 12,5% delle persone con meno di 18 anni, pari a oltre un milione di bambini e adolescenti, vive in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di persone appartenenti a famiglie la cui spesa mensile per consumi è inferiore alla soglia che è considerata necessaria a condurre una vita dignitosa. Sono alcuni dei dati del report "I diritti dei bambini e degli adolescenti" realizzato dall'Istat in collaborazione con l'Unicef Italia

C'è ancora molto da dare per i diritti di bambini e bambine, anche nel nostro Paese. A dirlo sono i numeri: nel 2025, il 12,5% delle persone con meno di 18 anni, pari a oltre un milione di bambini e adolescenti, vive in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di individui appartenenti a famiglie la cui spesa mensile per consumi è inferiore alla soglia che è considerata necessaria a condurre una vita dignitosa.

Sono alcuni dei dati del report "I diritti dei bambini e degli adolescenti" realizzato nell'ambito di 'Storia di dati" dall'Istat in collaborazione con l'Unicef Italia, per gli 80 anni dall'istituzione dell'Unicef e dei 35 anni dalla ratifica dell'Italia della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. L'incidenza della povertà assoluta tra i minori - ricorda in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia che ricorre il 20 novembre - supera di oltre tre punti percentuali quella registrata nella popolazione complessiva (9,3%), a conferma della maggiore esposizione alle condizioni di deprivazione materiale delle famiglie con figli.

Negli ultimi 20 anni la diffusione della povertà si è triplicata

Negli ultimi 20 anni la diffusione della povertà assoluta si è più che triplicata, seppure con un andamento irregolare. Inoltre, le differenze sociali e territoriali si sono mantenute ampie nel corso del tempo: l'incidenza del fenomeno supera il 15% nel Mezzogiorno, contro l'11% nel Centro-Nord, e riguarda circa un minore straniero su tre. In quasi tutte le regioni, la quota di minori di 18 anni si attesta tra il 13% e il 15%, con un picco nella provincia autonoma di Bolzano e un minimo in Sardegna. Le differenze riflettono il diverso profilo di natalità delle regioni e, in parte, anche l'incidenza degli stranieri sul totale dei bambini e degli adolescenti, che varia da circa il 5% nella maggior parte delle regioni del Mezzogiorno a oltre il 15% in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte La diminuzione della natalità si accompagna anche a una diffusione crescente di figli unici e di nuclei familiari in cui i minori sono affidati a un solo genitore. Nel 1983, le famiglie con un solo figlio erano meno del 40% del totale di quelle con prole, mentre nel 2025 sono il 55,9% (il 50,1% nell'Ue27); nello stesso periodo, l'incidenza dei nuclei con un solo genitore sul totale di quelli con figli minori è passata dal 5,5% al 20,2%, con una netta prevalenza di monogenitori donne, l'84%.