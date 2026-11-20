Giornata diritti infanzia e adolescenza: oltre un milione di under 18 in povertà in ItaliaMondo
Nel 2025, il 12,5% delle persone con meno di 18 anni, pari a oltre un milione di bambini e adolescenti, vive in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di persone appartenenti a famiglie la cui spesa mensile per consumi è inferiore alla soglia che è considerata necessaria a condurre una vita dignitosa. Sono alcuni dei dati del report "I diritti dei bambini e degli adolescenti" realizzato dall'Istat in collaborazione con l'Unicef Italia
C'è ancora molto da dare per i diritti di bambini e bambine, anche nel nostro Paese. A dirlo sono i numeri: nel 2025, il 12,5% delle persone con meno di 18 anni, pari a oltre un milione di bambini e adolescenti, vive in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di individui appartenenti a famiglie la cui spesa mensile per consumi è inferiore alla soglia che è considerata necessaria a condurre una vita dignitosa.
Sono alcuni dei dati del report "I diritti dei bambini e degli adolescenti" realizzato nell'ambito di 'Storia di dati" dall'Istat in collaborazione con l'Unicef Italia, per gli 80 anni dall'istituzione dell'Unicef e dei 35 anni dalla ratifica dell'Italia della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. L'incidenza della povertà assoluta tra i minori - ricorda in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia che ricorre il 20 novembre - supera di oltre tre punti percentuali quella registrata nella popolazione complessiva (9,3%), a conferma della maggiore esposizione alle condizioni di deprivazione materiale delle famiglie con figli.
Negli ultimi 20 anni la diffusione della povertà si è triplicata
Negli ultimi 20 anni la diffusione della povertà assoluta si è più che triplicata, seppure con un andamento irregolare. Inoltre, le differenze sociali e territoriali si sono mantenute ampie nel corso del tempo: l'incidenza del fenomeno supera il 15% nel Mezzogiorno, contro l'11% nel Centro-Nord, e riguarda circa un minore straniero su tre. In quasi tutte le regioni, la quota di minori di 18 anni si attesta tra il 13% e il 15%, con un picco nella provincia autonoma di Bolzano e un minimo in Sardegna. Le differenze riflettono il diverso profilo di natalità delle regioni e, in parte, anche l'incidenza degli stranieri sul totale dei bambini e degli adolescenti, che varia da circa il 5% nella maggior parte delle regioni del Mezzogiorno a oltre il 15% in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte La diminuzione della natalità si accompagna anche a una diffusione crescente di figli unici e di nuclei familiari in cui i minori sono affidati a un solo genitore. Nel 1983, le famiglie con un solo figlio erano meno del 40% del totale di quelle con prole, mentre nel 2025 sono il 55,9% (il 50,1% nell'Ue27); nello stesso periodo, l'incidenza dei nuclei con un solo genitore sul totale di quelli con figli minori è passata dal 5,5% al 20,2%, con una netta prevalenza di monogenitori donne, l'84%.
La presidente di Unicef: "Il terzo mondo lo abbiamo anche in casa"
"Quando si parla di poveri si parla sempre di terzo mondo, in realtà il terzo mondo lo abbiamo anche in casa", ha detto la presidente dell'Unicef Italia Stefania Radoccia commentando i numeri del 2025. "Sui temi della povertà assoluta i dati sono preoccupanti, - ha aggiunto - noi facciamo molta advocacy nelle scuole e con le istituzioni facendo proposte e approfondimenti. Ci occupiamo anche dei territori svantaggiati non solo nel mondo ma anche in Italia. Sulla povertà assoluta sia Unicef sia le istituzioni si devono molto concentrare".